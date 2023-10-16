الدولية للمحاصيل تعتمد زيادة رأسمالها إلى 320 مليون جنيه عبر أسهم مجانية

MENAFN - Al-Borsa News) وافق مجلس إدارة شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 184.87 مليون جنيه إلى 320 مليون جنيه، عبر توزيع أسهم مجانية.

وتقدر الزيادة بقيمة 135.1 مليون جنيه موزعة على 67.56 مليون سهم بقيمة اسمية جنيهين للسهم.

وأوضحت الشركة أن الزيادة عبر توزيع أسهم مجانية ممولة من أرباح العام وفقًا لقوائم 30 يونيو 2023، بواقع 0.73 سهم مجاني لكل سهم أصلي.

واعتمد مجلس الإدارة تقرير الافصاح الخاص بالسير في إجراءات زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، مشروع توزيع الأرباح المقدم من مجلس الإدارة والمتضمن حصة العاملين وحصة مجلس الإدارة وحصة المساهمين.

وتقرر توزيع نقدي 92.44 مليون جنيه بواقع جنيه لكل سهم على دفعتين دفعة أولى يوم 26 أكتوبر 2023 ودفعة ثانية يوم 20 ديسمبر 2023.

وأشارت الشركة إلى أنه تمت الموافقة على توزيع 0.73 جنيه كسهم مجاني لكل سهم أصلي ممول من أرباح العام الحالي من جبر الكسور لصالح صغار المساهمين بإجمالي مبلغ 135.12 جنيه ليصبح رأس المال بعد الزيادة 320 مليون جنيه موزعاً على 160 مليون سهم.

ونوهت الشركة بالموافقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023.

وقررت إدارة البورصة أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي بقيمة جنيه لشركة“الدولية للمحاصيل الزراعية” بنهاية جلسة يوم الاثنين 23 أكتوبر الجاري.

وتقرر التوزيع النقدي على قسطين: القسط الأول قيمته 0.50 جنيه مصري ويتم صرفه بدءاً من والقسط الثاني قيمته 0.50 جنيه مصري ويتم صرفه بدءاً من 20 ديسمبر.

وارتفعت أرباح شركة الدولية للمحاصيل الزراعية بنسبة 178.4% خلال العام المالي الماضي، لتصل 440.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 158.2 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وزادت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 2.34 مليار جنيه، مقابل 542.9 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وكشفت شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، أنها سوف تقوم بزيادة حصتها في شركة أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية من 0.203% إلى 8.46%، اعتباراً من الاكتتاب الذي سيتم ابتداءً من 24 أغسطس الجاري.

وأوضحت الشركة، أنها سوق تقوم بشراء 5.57 مليون سهم بقيمة إجمالية للصفقة 41.77 مليون جنيه بسعر 7.5 جنيه للسهم.