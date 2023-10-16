الدولية للمحاصيل تعتمد زيادة رأسمالها إلى 320 مليون جنيه عبر أسهم مجانية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافق مجلس إدارة شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 184.87 مليون جنيه إلى 320 مليون جنيه، عبر توزيع أسهم مجانية.
وتقدر الزيادة بقيمة 135.1 مليون جنيه موزعة على 67.56 مليون سهم بقيمة اسمية جنيهين للسهم.
وأوضحت الشركة أن الزيادة عبر توزيع أسهم مجانية ممولة من أرباح العام وفقًا لقوائم 30 يونيو 2023، بواقع 0.73 سهم مجاني لكل سهم أصلي.
واعتمد مجلس الإدارة تقرير الافصاح الخاص بالسير في إجراءات زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، مشروع توزيع الأرباح المقدم من مجلس الإدارة والمتضمن حصة العاملين وحصة مجلس الإدارة وحصة المساهمين.
وتقرر توزيع نقدي 92.44 مليون جنيه بواقع جنيه لكل سهم على دفعتين دفعة أولى يوم 26 أكتوبر 2023 ودفعة ثانية يوم 20 ديسمبر 2023.
وأشارت الشركة إلى أنه تمت الموافقة على توزيع 0.73 جنيه كسهم مجاني لكل سهم أصلي ممول من أرباح العام الحالي من جبر الكسور لصالح صغار المساهمين بإجمالي مبلغ 135.12 جنيه ليصبح رأس المال بعد الزيادة 320 مليون جنيه موزعاً على 160 مليون سهم.
ونوهت الشركة بالموافقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023.
وقررت إدارة البورصة أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي بقيمة جنيه لشركة“الدولية للمحاصيل الزراعية” بنهاية جلسة يوم الاثنين 23 أكتوبر الجاري.
وتقرر التوزيع النقدي على قسطين: القسط الأول قيمته 0.50 جنيه مصري ويتم صرفه بدءاً من والقسط الثاني قيمته 0.50 جنيه مصري ويتم صرفه بدءاً من 20 ديسمبر.
وارتفعت أرباح شركة الدولية للمحاصيل الزراعية بنسبة 178.4% خلال العام المالي الماضي، لتصل 440.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 158.2 مليون جنيه في العام المالي السابق له.
وزادت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 2.34 مليار جنيه، مقابل 542.9 مليون جنيه في العام المالي السابق له.
وكشفت شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، أنها سوف تقوم بزيادة حصتها في شركة أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية من 0.203% إلى 8.46%، اعتباراً من الاكتتاب الذي سيتم ابتداءً من 24 أغسطس الجاري.
وأوضحت الشركة، أنها سوق تقوم بشراء 5.57 مليون سهم بقيمة إجمالية للصفقة 41.77 مليون جنيه بسعر 7.5 جنيه للسهم.
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