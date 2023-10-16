رايت ايد الأمريكية تتقدم بطلب للحماية من الإفلاس مع سعيها لإعادة هيكلة ديونها

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تقدمت الشركة المتخصصة في مجال إدارة سلسلة صيدليات للبيع بالتجزئة الأمريكية“رايت ايد” بطلب للحماية من الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر من القانون مع تطلعها لإعادة هيكلة الديون، وتخطط لإغلاق من المزيد من المتاجر.
وذكرت الشركة أنها توصلت إلى اتفاق مع الدائنين بشأن خطة إعادة الهيكلة التي تتضمن تقييم بصمتها في قطاع التجزئة وإغلاق المتاجر ذات الأداء الضعيف.
وأعلنت أن المقرضين وافقوا على تقديم تمويل جديد بقيمة 3.45 مليار دولار، لتوفير سيولة كافية مع شروعها في خطة إعادة الهيكلة.
وكجزء من إعادة الهيكلة ستغلق الشركة المزيد من متاجرها البالغ عددها 2100 متجر، وستعين“جيفري شتاين” – الذي يرأس حاليًا شركة للاستشارات المالية – في منصب المدير التنفيذي، على أن تبقى“إليزابيث بور” المديرة التنفيذية المؤقتة الحالية في مجلس الإدارة.
وتواجه سلسلة الصيدليات تباطؤ في المبيعات وتزايد في الديون فضلاً عن عدد كبير من الدعاوى القضائية التي تزعم تورط الشركة في أزمة المواد الأفيونية في البلاد من خلال زيادة المعروض من مسكنات الآلام.
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