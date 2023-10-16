رايت ايد الأمريكية تتقدم بطلب للحماية من الإفلاس مع سعيها لإعادة هيكلة ديونها

MENAFN - Al-Borsa News) تقدمت الشركة المتخصصة في مجال إدارة سلسلة صيدليات للبيع بالتجزئة الأمريكية“رايت ايد” بطلب للحماية من الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر من القانون مع تطلعها لإعادة هيكلة الديون، وتخطط لإغلاق من المزيد من المتاجر.

وذكرت الشركة أنها توصلت إلى اتفاق مع الدائنين بشأن خطة إعادة الهيكلة التي تتضمن تقييم بصمتها في قطاع التجزئة وإغلاق المتاجر ذات الأداء الضعيف.

وأعلنت أن المقرضين وافقوا على تقديم تمويل جديد بقيمة 3.45 مليار دولار، لتوفير سيولة كافية مع شروعها في خطة إعادة الهيكلة.

وكجزء من إعادة الهيكلة ستغلق الشركة المزيد من متاجرها البالغ عددها 2100 متجر، وستعين“جيفري شتاين” – الذي يرأس حاليًا شركة للاستشارات المالية – في منصب المدير التنفيذي، على أن تبقى“إليزابيث بور” المديرة التنفيذية المؤقتة الحالية في مجلس الإدارة.

وتواجه سلسلة الصيدليات تباطؤ في المبيعات وتزايد في الديون فضلاً عن عدد كبير من الدعاوى القضائية التي تزعم تورط الشركة في أزمة المواد الأفيونية في البلاد من خلال زيادة المعروض من مسكنات الآلام.

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