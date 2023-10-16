سيدي كرير توقع اتفاقية مع شركة نيجيرية لإنشاء مصنع أسطوانات البوتاجاز

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، اتفاقية شراكة مع شركة“ران جاز” النيجيرية لإنشاء مصنع لإنتاج أسطوانات البوتاجاز بمصر بطاقة إنتاجية مليون أسطوانة سنويًا.

وأوضحت الشركة، أن إنتاج المصنع بغرض التصدير للخارج مع إمكانية التوسع مستقبلًا والتوزيع بالسوق المحلي في حالة إقرار المواصفات الفنية من جانب الهيئات المصرية المعنية وذلك باستخدام تطبيقات البولي إثيلين.

وأضافت أنه سيتم البدء في إعداد دراسات الجدوى التسويقية والاقتصادية مع حصول شركة“ران جاز ليميتد” النيجيرية على ترخيص استخدام التقنية المطلوبة.

وكان وافق مجلس إدارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، على إرجاء صفقة الاستحواذ على شركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته“إيثيدكو”.

وأوضحت الشركة، أن قرار التأجيل لحين انتهاء الإجراءات الخاصة بدراسة أحد المستثمرين الاستراتيجيين الاستحواذ على حصة في رأسمال“إيثيدكو” من خلال التخارج الجزئي لبعض مساهمي الشركة.

وكانت اعتمدت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، دراسة التقييم المالي الخاص بشركتي سيدي كرير والمصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته“إيثيدكو”، بغرض الاستحواذ.

ووافق مجلس إدارة سيدي كرير على تنفيذ صفقة الاستحواذ على“إيثيدكو”، وصدق بشكل مبدئي على معامل المبادلة.

وقرر مجلس الإدارة زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفزع بحد أقصى عدد 876.9 مليون سهم، تخصص لمساهمي شركة إيثيدكو المستجيبون للمبادلة، مع عدم إعمال حقوق الأولوية في الاكتتاب للمساهمين القدامى في سيدي كرير.

وكشفت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، القيمة العادلة للشركة بالإضافة لشركة المصرية لإنتاج الإثيلين ومشتقاته (إيثيدكو) محل الاستحواذ؛ وفقاً لتقرير التقييم المالي للشركتين المعدة من شركة بيكر تلي للاستشارات المالية.

وأوضحت الشركة، أن القيمة العادلة لسيدي كرير بنهاية ديسمبر 2022، بلغت 23.13 مليار جنيه موزعة على 756 مليون سهم ليبلغ متوسط القيمة العادلة للسهم 30.6 جنيه.

وأضافت أن القيمة العادلة للمصرية لإنتاج الإيثلين“إيثيدكو” بنهاية ديسمبر 2022، بلغت 1.08 مليار دولار موزعة 13.86 مليون سهم ليبلغ متوسط القيمة العادلة للسهم 78.32 دولار.

وقد تم احتساب سعر الصرف لتحديد معامل المبادلة على أساس 30.9 جنيه للدولار، لتصبح القيمة العادلة لإيثيدكو بنهاية ديسمبر الماضي نحو 33.54 مليار جنيه.

ووافق مجلس إدارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، على تقارير التقييم المالي لكل من الشركتين سيدي كرير للبتروكيماويات“سيدبك”، والشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين“إيثيدكو”.

وتقارير القيمة العادلة معدة من قبل شركة بيكرتلي للاستشارات المالية (المستشار المالي المستقل).