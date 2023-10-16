سيدي كرير توقع اتفاقية مع شركة نيجيرية لإنشاء مصنع أسطوانات البوتاجاز

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، اتفاقية شراكة مع شركة“ران جاز” النيجيرية لإنشاء مصنع لإنتاج أسطوانات البوتاجاز بمصر بطاقة إنتاجية مليون أسطوانة سنويًا.
وأوضحت الشركة، أن إنتاج المصنع بغرض التصدير للخارج مع إمكانية التوسع مستقبلًا والتوزيع بالسوق المحلي في حالة إقرار المواصفات الفنية من جانب الهيئات المصرية المعنية وذلك باستخدام تطبيقات البولي إثيلين.
وأضافت أنه سيتم البدء في إعداد دراسات الجدوى التسويقية والاقتصادية مع حصول شركة“ران جاز ليميتد” النيجيرية على ترخيص استخدام التقنية المطلوبة.
وكان وافق مجلس إدارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، على إرجاء صفقة الاستحواذ على شركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته“إيثيدكو”.
وأوضحت الشركة، أن قرار التأجيل لحين انتهاء الإجراءات الخاصة بدراسة أحد المستثمرين الاستراتيجيين الاستحواذ على حصة في رأسمال“إيثيدكو” من خلال التخارج الجزئي لبعض مساهمي الشركة.
وكانت اعتمدت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، دراسة التقييم المالي الخاص بشركتي سيدي كرير والمصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته“إيثيدكو”، بغرض الاستحواذ.
ووافق مجلس إدارة سيدي كرير على تنفيذ صفقة الاستحواذ على“إيثيدكو”، وصدق بشكل مبدئي على معامل المبادلة.
وقرر مجلس الإدارة زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفزع بحد أقصى عدد 876.9 مليون سهم، تخصص لمساهمي شركة إيثيدكو المستجيبون للمبادلة، مع عدم إعمال حقوق الأولوية في الاكتتاب للمساهمين القدامى في سيدي كرير.
وكشفت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، القيمة العادلة للشركة بالإضافة لشركة المصرية لإنتاج الإثيلين ومشتقاته (إيثيدكو) محل الاستحواذ؛ وفقاً لتقرير التقييم المالي للشركتين المعدة من شركة بيكر تلي للاستشارات المالية.
وأوضحت الشركة، أن القيمة العادلة لسيدي كرير بنهاية ديسمبر 2022، بلغت 23.13 مليار جنيه موزعة على 756 مليون سهم ليبلغ متوسط القيمة العادلة للسهم 30.6 جنيه.
وأضافت أن القيمة العادلة للمصرية لإنتاج الإيثلين“إيثيدكو” بنهاية ديسمبر 2022، بلغت 1.08 مليار دولار موزعة 13.86 مليون سهم ليبلغ متوسط القيمة العادلة للسهم 78.32 دولار.
وقد تم احتساب سعر الصرف لتحديد معامل المبادلة على أساس 30.9 جنيه للدولار، لتصبح القيمة العادلة لإيثيدكو بنهاية ديسمبر الماضي نحو 33.54 مليار جنيه.
ووافق مجلس إدارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، على تقارير التقييم المالي لكل من الشركتين سيدي كرير للبتروكيماويات“سيدبك”، والشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين“إيثيدكو”.
وتقارير القيمة العادلة معدة من قبل شركة بيكرتلي للاستشارات المالية (المستشار المالي المستقل).
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