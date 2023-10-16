((البورصة)) ترصد أسعار الفائدة على قروض السيارات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
تتنافس البنوك على تقديم برامج تمويلية متنوعة لتمويل راغبى اقتناء السيارات الجديدة، برغم ارتفاع أسعار السيارات بداية من منتصف شهر مارس من العام الماضى، بسبب أزمة العملة التى تعيشها مصر.
ورفعت بنوك الأهلى ومصر الفائدة 1% مقارنة بالمسح الأخير فى مايو الماض بالتزامن مع رفع الفائدة فى البنك المركزى.
وكشف بنك كريدى أجريكول أن محفظة قروض السيارات تباطأت لديه خلال النصف الأول من العام الحالى ما أنعكس على محفظة التجزئة بشكل عام.
قال محمد ثروت، رئيس قطاع التجزئة ببنك القاهرة، إن قروض السيارات تسير بشكل طبيعى، ولم تتأثر بأزمة العملة ونقص الاستيراد، ورغم ارتفاع الأسعار لكن ما زال هناك إقبال على المنتج.
وأشار ((ثروت)) إلى أن البنك يستعد لإطلاق عدة منتجات خلال الفترة المقبلة، أهمها مبادرة للسيارات الكهربائية بفوائد أقل من قروض السيارة العادية وإجراءات أسهل، وقرض الطاقة الشمسية للمنازل بنظام أسهل للسداد وفوائد ميسرة.
وحسب حصر لـ ((البورصة)) اعتمادا على مراكز الخدمة الهاتفية وفروع البنوك ببعض المناطق، يقدم البنك الأهلى المصرى قرض السيارة بفائدة مختلفة حسب نوع ضمان القرض، فإذا كان القرض بضمان تحويل المرتب بصورة فردية تكون الفائدة نحو 24.5% إذا كانت مدة التمويل 5 سنوات أو أقل، كما تبلغ نحو 24% إذا كانت مدة التمويل أكثر من 5 سنوات.
أما فى حالة تحويل الراتب بصورة جماعية إلى البنك فتكون الفائدة نحو 22.5% لمدة 5 سنوات، والحد الأقصى للاستقطاع من المرتب نحو 50%، ويشترط أن يكون الحد الأدنى لمدة عمل المقترض فى مكان العمل 3 أشهر، وبحد أقصى للتمويل مليون ونصف المليون جنيه.
وفى حالة أصحاب المهن الحرة، يقدم البنك قرض السيارة بفائدة 25.25% بحد أقصى 5 سنوات، ويصل الحد الأدنى للتمويل 20 ألف جنيه والحد الأقصى مليون جنيه.
ويقوم البنك بتمويل يصل إلى 100% من إجمالى قيمة السيارة، و50% من إجمالى قيمة السيارات من النوع الصينى.
ويشترط ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد على 60 عاما بنهاية القرض للموظفين، وألا يقل العمر عن 25 عاما ولا يزيد على 65 عاما بنهاية القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.
وتبلغ عمولة السداد المبكر للقرض نحو 3% حتى 5 سنوات، و 3.5% أكثر من 5 سنوات من المبلغ المطلوب سداده، فيما تبلغ غرامة تأخير القسط 2% من المبلغ المستحق ولم يسدد.
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ويوفر بنك مصر قرض سيارة يبدأ من 40 ألف جنيه ليصل إلى مليون جنيه، بنسبة فائدة سنوية ثابتة 22% من خلال تحويل الراتب أو تحويل القسط، بينما أصحاب المهن الحرة نسبة الفائدة سنوية ثانتة 24%، تنخفض إلى 23.5% لمن يقدم إثبات دخل، ومن حيث ضمان نوعية الادخار (شهادة، وديعة) يتم التحديد وفقًا لأعلى وعاء ضامن +2%.
فيما يصل الحد الأقصى من قيمة التمويل إلى 90% من قيمة السيارة حال تكويد الشركة التابع لها المقترض للبنك، وتقل هذه النسبة إلى نحو 50% من قيمة السيارة حال عدم تكويدها لدى البنك بحد أقصى 500 ألف جنيه.
ويكون الحد الأدنى لمدة القرض 12 شهرًا فيما يصل الحد الأقصى إلى نحو 120 شهرًا، ويُتاح للأشخاص بين 21 و65 عامًا.
ويشترط البنك إثبات دخل من الجهة المتعاقدة ((جهة العمل)) التابع لها المُقترض أو تحويل القسط بدون مستحقات من قبل جهة العمل، وأن يكون مضى عليه نحو 3 أشهر على الأقل فى جهة العمل التابع لها، وأن يكون الحد الأدنى للراتب 2500 جنيه.
وتبلغ قيمة المصروفات الإدارية 1.25% من قيمة القرض، فيما تصل غرامة التأخير إلى 24% سنويًا حال التأخر عن سداد القسط، وتقسم هذه النسبة حسب الشهر إلى 2% على الشهر من قيمة القسط.
ويتيح بنك قطر الوطنى الأهلى قرض السيارة بفائدة تصل إلى 23.75% حسب برنامج التمويل.
ويصل الحد الأدنى للتمويل نحو 10 آلاف جنيه فيما يصل الحد الأقصى نحو مليون جنيه، وتتراوح مدة القرض من 6 شهور حتى 84 شهرًا.
وإذا كان التمويل بضمان الوظيفة، فيشترط ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد على 60 عاما، ويتوفر القرض للعملاء المصريين فقط، ويمول جميع أنواع السيارات ماعدا الصينى، كما يتاح القرض لجميع أنواع السيارات (بنزين، كهرباء، وغيرها).
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