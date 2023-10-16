((البورصة)) ترصد أسعار الفائدة على قروض السيارات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > تتنافس البنوك على تقديم برامج تمويلية متنوعة لتمويل راغبى اقتناء السيارات الجديدة، برغم ارتفاع أسعار السيارات بداية من منتصف شهر مارس من العام الماضى، بسبب أزمة العملة التى تعيشها مصر.

ورفعت بنوك الأهلى ومصر الفائدة 1% مقارنة بالمسح الأخير فى مايو الماض بالتزامن مع رفع الفائدة فى البنك المركزى.

وكشف بنك كريدى أجريكول أن محفظة قروض السيارات تباطأت لديه خلال النصف الأول من العام الحالى ما أنعكس على محفظة التجزئة بشكل عام.

قال محمد ثروت، رئيس قطاع التجزئة ببنك القاهرة، إن قروض السيارات تسير بشكل طبيعى، ولم تتأثر بأزمة العملة ونقص الاستيراد، ورغم ارتفاع الأسعار لكن ما زال هناك إقبال على المنتج.

وأشار ((ثروت)) إلى أن البنك يستعد لإطلاق عدة منتجات خلال الفترة المقبلة، أهمها مبادرة للسيارات الكهربائية بفوائد أقل من قروض السيارة العادية وإجراءات أسهل، وقرض الطاقة الشمسية للمنازل بنظام أسهل للسداد وفوائد ميسرة.

وحسب حصر لـ ((البورصة)) اعتمادا على مراكز الخدمة الهاتفية وفروع البنوك ببعض المناطق، يقدم البنك الأهلى المصرى قرض السيارة بفائدة مختلفة حسب نوع ضمان القرض، فإذا كان القرض بضمان تحويل المرتب بصورة فردية تكون الفائدة نحو 24.5% إذا كانت مدة التمويل 5 سنوات أو أقل، كما تبلغ نحو 24% إذا كانت مدة التمويل أكثر من 5 سنوات.





أما فى حالة تحويل الراتب بصورة جماعية إلى البنك فتكون الفائدة نحو 22.5% لمدة 5 سنوات، والحد الأقصى للاستقطاع من المرتب نحو 50%، ويشترط أن يكون الحد الأدنى لمدة عمل المقترض فى مكان العمل 3 أشهر، وبحد أقصى للتمويل مليون ونصف المليون جنيه.

وفى حالة أصحاب المهن الحرة، يقدم البنك قرض السيارة بفائدة 25.25% بحد أقصى 5 سنوات، ويصل الحد الأدنى للتمويل 20 ألف جنيه والحد الأقصى مليون جنيه.

ويقوم البنك بتمويل يصل إلى 100% من إجمالى قيمة السيارة، و50% من إجمالى قيمة السيارات من النوع الصينى.

ويشترط ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد على 60 عاما بنهاية القرض للموظفين، وألا يقل العمر عن 25 عاما ولا يزيد على 65 عاما بنهاية القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

وتبلغ عمولة السداد المبكر للقرض نحو 3% حتى 5 سنوات، و 3.5% أكثر من 5 سنوات من المبلغ المطلوب سداده، فيما تبلغ غرامة تأخير القسط 2% من المبلغ المستحق ولم يسدد.

ويوفر بنك مصر قرض سيارة يبدأ من 40 ألف جنيه ليصل إلى مليون جنيه، بنسبة فائدة سنوية ثابتة 22% من خلال تحويل الراتب أو تحويل القسط، بينما أصحاب المهن الحرة نسبة الفائدة سنوية ثانتة 24%، تنخفض إلى 23.5% لمن يقدم إثبات دخل، ومن حيث ضمان نوعية الادخار (شهادة، وديعة) يتم التحديد وفقًا لأعلى وعاء ضامن +2%.

فيما يصل الحد الأقصى من قيمة التمويل إلى 90% من قيمة السيارة حال تكويد الشركة التابع لها المقترض للبنك، وتقل هذه النسبة إلى نحو 50% من قيمة السيارة حال عدم تكويدها لدى البنك بحد أقصى 500 ألف جنيه.

ويكون الحد الأدنى لمدة القرض 12 شهرًا فيما يصل الحد الأقصى إلى نحو 120 شهرًا، ويُتاح للأشخاص بين 21 و65 عامًا.

ويشترط البنك إثبات دخل من الجهة المتعاقدة ((جهة العمل)) التابع لها المُقترض أو تحويل القسط بدون مستحقات من قبل جهة العمل، وأن يكون مضى عليه نحو 3 أشهر على الأقل فى جهة العمل التابع لها، وأن يكون الحد الأدنى للراتب 2500 جنيه.

وتبلغ قيمة المصروفات الإدارية 1.25% من قيمة القرض، فيما تصل غرامة التأخير إلى 24% سنويًا حال التأخر عن سداد القسط، وتقسم هذه النسبة حسب الشهر إلى 2% على الشهر من قيمة القسط.

ويتيح بنك قطر الوطنى الأهلى قرض السيارة بفائدة تصل إلى 23.75% حسب برنامج التمويل.

ويصل الحد الأدنى للتمويل نحو 10 آلاف جنيه فيما يصل الحد الأقصى نحو مليون جنيه، وتتراوح مدة القرض من 6 شهور حتى 84 شهرًا.

وإذا كان التمويل بضمان الوظيفة، فيشترط ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد على 60 عاما، ويتوفر القرض للعملاء المصريين فقط، ويمول جميع أنواع السيارات ماعدا الصينى، كما يتاح القرض لجميع أنواع السيارات (بنزين، كهرباء، وغيرها).