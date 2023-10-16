البورصة ترصد متوسط الأجور فى 12 بنكا بنهاية النصف الأول 2023 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > أظهر مسح لـ”البورصة” على القوائم المالية لـ12 بنكا، خلال النصف الثانى من العام الجارى، اتجاه البنوك لرفع مرتبات وأجور العاملين لديها، فضلًا عن ارتفاع عدد الموظفين فى البعض منها ولو بشكل طفيف.

ووفقًا للقوائم المالية المنتهية فى يونيو 2023 لتلك البنوك، يعد بنك الشركة العربية المصرفية أعلى البنوك من حيث متوسط الرواتب، ليصل إلى 90.75 ألف جنيه.

وسجل إجمالى أجور العاملين بالبنك نحو 955.62 مليون جنيه موزعة على 1.755 موظف.

وفى بنك الاستثمار العربى، ارتفع متوسط الراتب بالبنك بنهاية يونيو 2023 إلى 48,264 جنيه مقابل 38,556 جنيه خلال نفس الفترة العام الماضى، حيث ارتفع إجمالى الرواتب وأجور الموظفين إلى 327.8 مليون جنيه موزعة على 1.137 موظف بالبنك.

وقال أشرف القاضى، رئيس بنك المصرف المتحد، إنه خلال الفترة الماضية تم رفع المرتبات لدى موظفى البنك مرتين، واحدة فى أكتوبر من العام الماضى والأخرى فى يناير، وفى انتظار رفعها مرة أخرى فى يناير المقبل.

وأشار أنه تم رفع المرتبات أكثر من المعدل الطبيعى نتيجة ارتفاع معدلات التضخم أكثر مما كانت عليه خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أنه على الرغم من تواجد بنوك جديدة فى السوق مما يزيد المنافسة على الكوادر المصرفية ذوى الخبرة، إلا أن المصرف المتحد لم يواجه تلك المشكلة.

وأوضح أن سياسة البنك تشير إلى أنه إذا تخطى عدد خروج الموظفين من البنك للعمل ببنك آخر نسبة الـ7%، فهذا يعنى وجود مشكلة.

وأشار إلى أن تلك النسبة تختلف من بنك لآخر حسب السياسة التى يتبعها.

وبلغ إجمالى رواتب وأجور الموظفين فى بنك قناة السويس 358.47 مليون جنيه موزعة على 1.451 ألف موظف، ليرتفع بذلك متوسط الأجور إلى 41.175 ألف جنيه.

وارتفع إجمالى الرواتب ببنك البركة ليصل 268.9 مليون جنيه موزعة على 1.197 ألف موظف، ليصل متوسط الرواتب الشهرى 37.4 جنيه خلال النصف الأول من 2023.

وفى البنك الأهلى الكويتى، نما إجمالى قيمة الرواتب لموظفى البنك لتصل إلى 315.9 مليون جنيه موزعة على 1.446 ألف موظف بنهاية يونيو 2023، مقابل 217.6 مليون موزعين على 1292 موظفا خلال نفس الفترة العام الماضى، ليرتفع بذلك متوسط الراتب إلى 36.410 جنيه، مقابل 28.079 ألف جنيه.

وفى بنك القاهرة، يستحوذ 8.871 موظف على 1.87 مليار جنيه من أرباح البنك، بمتوسط راتب نحو 35.15 ألف جنيه، ويعد البنك الأكبر فى عدد الموظفين ضمن 12 بنكًا تضمنها المسح.

وبلغ متوسط الرواتب بمصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 29.173 جنيه بنهاية يونيو الماضى، حيث ارتفع إجمالي رواتب الموظفين بالبنك ليصل إلى 409.76 مليون جنيه موزعين على 2.341 ألف موظف.

وسجل فى البنك الأهلى المتحد 29,094 جنيه، حيث بلغت قيمة رواتب موظفى البنك 214.19 مليون جنيه موزعة على 1.227 ألف موظف.

وفى بنك قطر الوطنى الأهلى، ارتفع المبلغ المخصص لأجور الموظفين إلى 1.18 مليار جنيه، مقابل 934 مليون بنهاية يونيو 2022، ليرتفع بذلك متوسط الرواتب بالبنك إلى 27.995 ألف جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى، مقابل 22.576 ألف جنيه خلال نفس الفترة العام الماضى.

وارتفع متوسط الأجور بالبنك المصرى الخليجى إلى 27.254 ألف جنيه مقابل 23.5 ألف جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى، وسجل إجمالي رواتب العاملين بالبنك 347.98 مليون جنيه، مقابل 291.8 مليون.

وفى بنك الإسكندرية، ارتفع متوسط الأجور بالبنك ليصل إلى 25.569 ألف جنيه، وجاء الارتفاع مدعوماً بارتفاع إجمالي رواتب موظفى البنك لتسجل بنهاية يونيو 2023 حوالى 650.4 مليون مقابل 559.2 مليون جنيه فى يونيو من العام الماضى، وانخفاض عدد العاملين بالبنك إلى 4.240 ألف عامل، مقابل 4.343 عامل خلال نفس الفترة العام الماضى.

وبحسب القوائم المالية للبنك الأهلى المصرى ارتفع المتوسط الشهرى لأجور أكبر 20 موظفا بالبنك بنحو 40%، ليصل إلى 700 ألف جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 500 ألف جنيه خلال الفترة نفسها عام 2021.

وبلغ متوسط الرواتب فى البنك 37.7 ألف جنيه، إذ سجلت فاتورة الأجور 10.56 مليار جنيه موزعة على 25.356 ألف موظف.

وفى بنك مصر بلغ متوسط الرواتب 34.2 ألف جنيه شهريًا، إذ سجل إجمالى الأجور والرواتب نحو 2.26 مليار جنيه فى الربع الأول من العام الحالي موزعة على نحو 22 ألف موظف.