البورصة ترصد متوسط الأجور فى 12 بنكا بنهاية النصف الأول 2023 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
أظهر مسح لـ”البورصة” على القوائم المالية لـ12 بنكا، خلال النصف الثانى من العام الجارى، اتجاه البنوك لرفع مرتبات وأجور العاملين لديها، فضلًا عن ارتفاع عدد الموظفين فى البعض منها ولو بشكل طفيف.
ووفقًا للقوائم المالية المنتهية فى يونيو 2023 لتلك البنوك، يعد بنك الشركة العربية المصرفية أعلى البنوك من حيث متوسط الرواتب، ليصل إلى 90.75 ألف جنيه.
وسجل إجمالى أجور العاملين بالبنك نحو 955.62 مليون جنيه موزعة على 1.755 موظف.
وفى بنك الاستثمار العربى، ارتفع متوسط الراتب بالبنك بنهاية يونيو 2023 إلى 48,264 جنيه مقابل 38,556 جنيه خلال نفس الفترة العام الماضى، حيث ارتفع إجمالى الرواتب وأجور الموظفين إلى 327.8 مليون جنيه موزعة على 1.137 موظف بالبنك.
وقال أشرف القاضى، رئيس بنك المصرف المتحد، إنه خلال الفترة الماضية تم رفع المرتبات لدى موظفى البنك مرتين، واحدة فى أكتوبر من العام الماضى والأخرى فى يناير، وفى انتظار رفعها مرة أخرى فى يناير المقبل.
وأشار أنه تم رفع المرتبات أكثر من المعدل الطبيعى نتيجة ارتفاع معدلات التضخم أكثر مما كانت عليه خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أنه على الرغم من تواجد بنوك جديدة فى السوق مما يزيد المنافسة على الكوادر المصرفية ذوى الخبرة، إلا أن المصرف المتحد لم يواجه تلك المشكلة.
وأوضح أن سياسة البنك تشير إلى أنه إذا تخطى عدد خروج الموظفين من البنك للعمل ببنك آخر نسبة الـ7%، فهذا يعنى وجود مشكلة.
وأشار إلى أن تلك النسبة تختلف من بنك لآخر حسب السياسة التى يتبعها.
وبلغ إجمالى رواتب وأجور الموظفين فى بنك قناة السويس 358.47 مليون جنيه موزعة على 1.451 ألف موظف، ليرتفع بذلك متوسط الأجور إلى 41.175 ألف جنيه.
وارتفع إجمالى الرواتب ببنك البركة ليصل 268.9 مليون جنيه موزعة على 1.197 ألف موظف، ليصل متوسط الرواتب الشهرى 37.4 جنيه خلال النصف الأول من 2023.
وفى البنك الأهلى الكويتى، نما إجمالى قيمة الرواتب لموظفى البنك لتصل إلى 315.9 مليون جنيه موزعة على 1.446 ألف موظف بنهاية يونيو 2023، مقابل 217.6 مليون موزعين على 1292 موظفا خلال نفس الفترة العام الماضى، ليرتفع بذلك متوسط الراتب إلى 36.410 جنيه، مقابل 28.079 ألف جنيه.
وفى بنك القاهرة، يستحوذ 8.871 موظف على 1.87 مليار جنيه من أرباح البنك، بمتوسط راتب نحو 35.15 ألف جنيه، ويعد البنك الأكبر فى عدد الموظفين ضمن 12 بنكًا تضمنها المسح.
وبلغ متوسط الرواتب بمصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 29.173 جنيه بنهاية يونيو الماضى، حيث ارتفع إجمالي رواتب الموظفين بالبنك ليصل إلى 409.76 مليون جنيه موزعين على 2.341 ألف موظف.
وسجل فى البنك الأهلى المتحد 29,094 جنيه، حيث بلغت قيمة رواتب موظفى البنك 214.19 مليون جنيه موزعة على 1.227 ألف موظف.
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وفى بنك قطر الوطنى الأهلى، ارتفع المبلغ المخصص لأجور الموظفين إلى 1.18 مليار جنيه، مقابل 934 مليون بنهاية يونيو 2022، ليرتفع بذلك متوسط الرواتب بالبنك إلى 27.995 ألف جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى، مقابل 22.576 ألف جنيه خلال نفس الفترة العام الماضى.
وارتفع متوسط الأجور بالبنك المصرى الخليجى إلى 27.254 ألف جنيه مقابل 23.5 ألف جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى، وسجل إجمالي رواتب العاملين بالبنك 347.98 مليون جنيه، مقابل 291.8 مليون.
وفى بنك الإسكندرية، ارتفع متوسط الأجور بالبنك ليصل إلى 25.569 ألف جنيه، وجاء الارتفاع مدعوماً بارتفاع إجمالي رواتب موظفى البنك لتسجل بنهاية يونيو 2023 حوالى 650.4 مليون مقابل 559.2 مليون جنيه فى يونيو من العام الماضى، وانخفاض عدد العاملين بالبنك إلى 4.240 ألف عامل، مقابل 4.343 عامل خلال نفس الفترة العام الماضى.
وبحسب القوائم المالية للبنك الأهلى المصرى ارتفع المتوسط الشهرى لأجور أكبر 20 موظفا بالبنك بنحو 40%، ليصل إلى 700 ألف جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 500 ألف جنيه خلال الفترة نفسها عام 2021.
وبلغ متوسط الرواتب فى البنك 37.7 ألف جنيه، إذ سجلت فاتورة الأجور 10.56 مليار جنيه موزعة على 25.356 ألف موظف.
وفى بنك مصر بلغ متوسط الرواتب 34.2 ألف جنيه شهريًا، إذ سجل إجمالى الأجور والرواتب نحو 2.26 مليار جنيه فى الربع الأول من العام الحالي موزعة على نحو 22 ألف موظف.
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