بعد وقف استخدام بطاقات الخصم المباشر.. ما البدائل المتاحة؟ - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
منذ أن أعلنت البنوك وقف التعاملات الدولية على بطاقات الخصم المباشر، وبدأ العملاء فى البحث عن بدائل لدفع الاشتراكات الشهرية فى الخدمات الخارجية، وتلبية احتياجاتهم.
ووفق مسح لـ”البورصة” على عدد من المجموعات الخاصة بتطبيق“إنستاباى” وبعملاء بعض البنوك، لجأ معظمهم إلى التقديم على بطاقات الائتمانية.
وتُصدر البنوك وفق مسح على المواقع الإلكترونية الكروت الائتمانية بضمانات تحويل الراتب أو بضمان وديعة أو شهادة، وتتيح السحب بعمولة تدبير تراوحت بين 8% وهى أقل نسبة لدى كريدى أجريكول وبين 15% وهى أعلى نسبة لدى المصرى الخليجى، وتقوم البنوك أيضًا باحتساب عمولة ما بين 3% و9%، ولكن بنك كريدى أجريكول الذى حدد 3% وضع 300 جنيه حدًا أدن للعمولة عند السحب من الخارج، وبنك المصرى الخليجى وضع 9%.
كما أن البنوك تبدأ فى احتساب العائد من اليوم الأول لعملية السحب، وفى المجمل كان 10% هو عمولة تدبير العملة لدى البنوك.
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وكان فتح حساب بالعملة الأجنبية وتغذيته من خلال الدولار فى السوق الموازية هو خيار ثانى، ولكن بعض البنوك تحسب عمولة سحب تصل إلى 5% على بطاقات الخصم المباشر عند استخدامها بالخارج.
وقال متعاملون فى السوق الموازي أن الفترة الحالية تشهد إقبالًا، من كافة الفئات وأن الدولار وصل خلال الأيام الماضية إلى ما بين 41 و43 جنيها.
قال محمد رجائى، رئيس شركة كايرو للصرافة، إنه من الطبيعى زيادة الإقبال على شراء الدولار لفتح حساب دولارى خلال الفترة الماضية، نتيجة لوقف البنوك التعامل ببطاقة الخصم المباشر خارج مصر.
وأوضح أن الإقبال مرتفع خلال الفترة الحالية ولكنه ارتفع أكثر منذ تلك القرار.
واشار أن المشكلة لا تكمن فى الإقبال ولكن فى قلة المعروض نتيجة لندرة ما يوجد عملاء بتنازلون عن العملات الأجنبية، ونتيجة وجوب ربط تطبيقات مثل“باى بال” إما ببطاقة خصم مباشر أو بطاقة ائتمان، فإنها لا تمثل بديل فعال لبطاقات الخصم.
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