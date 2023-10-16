بعد وقف استخدام بطاقات الخصم المباشر.. ما البدائل المتاحة؟ - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > منذ أن أعلنت البنوك وقف التعاملات الدولية على بطاقات الخصم المباشر، وبدأ العملاء فى البحث عن بدائل لدفع الاشتراكات الشهرية فى الخدمات الخارجية، وتلبية احتياجاتهم.

ووفق مسح لـ”البورصة” على عدد من المجموعات الخاصة بتطبيق“إنستاباى” وبعملاء بعض البنوك، لجأ معظمهم إلى التقديم على بطاقات الائتمانية.

وتُصدر البنوك وفق مسح على المواقع الإلكترونية الكروت الائتمانية بضمانات تحويل الراتب أو بضمان وديعة أو شهادة، وتتيح السحب بعمولة تدبير تراوحت بين 8% وهى أقل نسبة لدى كريدى أجريكول وبين 15% وهى أعلى نسبة لدى المصرى الخليجى، وتقوم البنوك أيضًا باحتساب عمولة ما بين 3% و9%، ولكن بنك كريدى أجريكول الذى حدد 3% وضع 300 جنيه حدًا أدن للعمولة عند السحب من الخارج، وبنك المصرى الخليجى وضع 9%.

كما أن البنوك تبدأ فى احتساب العائد من اليوم الأول لعملية السحب، وفى المجمل كان 10% هو عمولة تدبير العملة لدى البنوك.

وكان فتح حساب بالعملة الأجنبية وتغذيته من خلال الدولار فى السوق الموازية هو خيار ثانى، ولكن بعض البنوك تحسب عمولة سحب تصل إلى 5% على بطاقات الخصم المباشر عند استخدامها بالخارج.

وقال متعاملون فى السوق الموازي أن الفترة الحالية تشهد إقبالًا، من كافة الفئات وأن الدولار وصل خلال الأيام الماضية إلى ما بين 41 و43 جنيها.

قال محمد رجائى، رئيس شركة كايرو للصرافة، إنه من الطبيعى زيادة الإقبال على شراء الدولار لفتح حساب دولارى خلال الفترة الماضية، نتيجة لوقف البنوك التعامل ببطاقة الخصم المباشر خارج مصر.

وأوضح أن الإقبال مرتفع خلال الفترة الحالية ولكنه ارتفع أكثر منذ تلك القرار.

واشار أن المشكلة لا تكمن فى الإقبال ولكن فى قلة المعروض نتيجة لندرة ما يوجد عملاء بتنازلون عن العملات الأجنبية، ونتيجة وجوب ربط تطبيقات مثل“باى بال” إما ببطاقة خصم مباشر أو بطاقة ائتمان، فإنها لا تمثل بديل فعال لبطاقات الخصم.