اليوم.. انطلاق معرض جيتكس جلوبال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) تنطلق اليوم، في مركز دبي التجاري العالمي، فعاليات معرض جيتكس جلوبال للتكنولوجيا، بمشاركة أكثر من 6000 شركة من 170 دولة.

ويضم المعرض 40 ورشة عمل يتحدث فيها 1400 متحدث ويستمر حتى 20 أكتوبر الجاري.

وتستضيف نسخة هذا العام أكثر من 180 ألف مسؤول تنفيذي بمجال التكنولوجيا من أكثر من 180 دولة.

ويقام المعرض هذا العام على مساحة أكبر من مساحة المعرض في العام الماضي بنسبة 4%.

وتشارك نحو 19 شركة مصرية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن الجناح المصري في فعاليات جيتكس جلوبال، بحسب ما أعلنته غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات.

ويشارك في المعرض مجموعة من عمالقة التكنولوجيا الذين يقودون جهود الذكاء الاصطناعي، ومنهم شركتا (هواوي ومايكروسوفت) اللتان تشاركان في المعرض بشكلٍ دوري، فضلاً عن انضمام شركة البرمجيات السحابية العملاقة ((سيلز فورس)) لأول مرة.

كما سيوفر المعرض المستمر على مدار خمسة أيام، تجربة في عمق عالم الذكاء الاصطناعي مع فعاليات مثل ((الذكاء الاصطناعي في كل شيء))، الذي يعتبر أكبر معرض لحلول ومفاهيم الذكاء الاصطناعي هذا العام، وفعالية ((جلوبال ديف سلام)) أكبر ملتقى للمبرمجين والمطورين، فضلاً عن معرض ((وادي جيتكس السيبراني)) الذي يتناول العالم الإجرامي السيبراني الخفي.