وزير الإسكان يتابع تنفيذ عدد من المشروعات في سوهاج الجديدة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، من خلال جهاز مدينة سوهاج الجديدة، مستجدات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بالقطاعات المختلفة بمدينة سوهاج الجديدة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن المشروعات بمدينة سوهاج الجديدة شملت تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية“سكن كل المصريين”، وطرح أراضٍ سكنية صغيرة متنوعة للمواطنين، بجانب تخصيص أكثر من 42 قطعة أرض خدمية استثمارية بمساحات مختلفة، وكذا تطوير الطرق ورفع كفاءة ومد شبكات الكهرباء والمرافق.

وأوضح المهندس محمد عبد الله يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه تم وجارٍ تنفيذ 42 عمارة سكنية بإجمالى 1008 وحدات سكنية بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بمساحة 90م2، وجارٍ تنفيذ 180 وحدة سكنية بالمبادرة بمساحة 75 م2، مضيفاً أنه تم حتى الآن طرح 13107 قطع أراضٍ سكنية صغيرة متنوعة بين إسكان (أكثر تميزا – مميز – متوسط).

ونوه رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة إلى أنه تم بقطاع الخدمات خلال العام الحالي الانتهاء من تنفيذ مدرسة تعليم أساسى (مدرسة أبوبكر الصديق) وتم تشغيلها للعام الدراسى الحالي، وجارٍ تنفيذ مدرسة 42 فصلا تعليم أساسى بقيمة إجماليـة 32 مليون جنيه، كما تم تخصيص مدرستين خاصتين للمستثمرين وجارٍ التنفيذ للبدء فى تشغيلها، وجارٍ تنفيذ مدرسة أخرى لصالح هيئة الأبنية التعليمية.

وأوضح أنه تم بيع أكثر من 20 محلاً تجارياً بنظام المزايدة العلنية ببعض مناطق المدينة، كما تم طرح 4 محال تجارية وصيدلية، و3 وحدات إدارية، وجارٍ تخصيص وحدة إدارية وثلاجة خضراوات ومخزن وهايبر وفرع تجزئة لإدارة التموين، وجارٍ تخصيص 9 وحدات إدارية بالسوق التجارية بمنطقة 41 عمارة لصالح مصلحة الشهر العقارى.

وأضاف أن الخدمات بالمدينة اشتملت على تنفيذ وتشغيل المستشفى الجامعي بمساحة 8.6 فدان، بتكلفة إجمالية 560 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات لمستشفى الأطفال بتكلفة إجمالية 712 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من إجراء القرعة العلنية لـ600 قطعة أرض مقابر (مسلمين / مسيحين).

وتابع أنه تم تشغيل مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 12 ألف م3/ يوم بتكلفة إجمالية 194 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ شبكة (مياه – صرف – رى لمنطقة 735 فدانا قطع أراضٍ متميزة بتكلفة حوالى 182 مليون جنيه.