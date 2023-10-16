وزير الإسكان يتابع تنفيذ عدد من المشروعات في سوهاج الجديدة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، من خلال جهاز مدينة سوهاج الجديدة، مستجدات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بالقطاعات المختلفة بمدينة سوهاج الجديدة.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن المشروعات بمدينة سوهاج الجديدة شملت تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية“سكن كل المصريين”، وطرح أراضٍ سكنية صغيرة متنوعة للمواطنين، بجانب تخصيص أكثر من 42 قطعة أرض خدمية استثمارية بمساحات مختلفة، وكذا تطوير الطرق ورفع كفاءة ومد شبكات الكهرباء والمرافق.
وأوضح المهندس محمد عبد الله يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه تم وجارٍ تنفيذ 42 عمارة سكنية بإجمالى 1008 وحدات سكنية بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بمساحة 90م2، وجارٍ تنفيذ 180 وحدة سكنية بالمبادرة بمساحة 75 م2، مضيفاً أنه تم حتى الآن طرح 13107 قطع أراضٍ سكنية صغيرة متنوعة بين إسكان (أكثر تميزا – مميز – متوسط).
ونوه رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة إلى أنه تم بقطاع الخدمات خلال العام الحالي الانتهاء من تنفيذ مدرسة تعليم أساسى (مدرسة أبوبكر الصديق) وتم تشغيلها للعام الدراسى الحالي، وجارٍ تنفيذ مدرسة 42 فصلا تعليم أساسى بقيمة إجماليـة 32 مليون جنيه، كما تم تخصيص مدرستين خاصتين للمستثمرين وجارٍ التنفيذ للبدء فى تشغيلها، وجارٍ تنفيذ مدرسة أخرى لصالح هيئة الأبنية التعليمية.
وأوضح أنه تم بيع أكثر من 20 محلاً تجارياً بنظام المزايدة العلنية ببعض مناطق المدينة، كما تم طرح 4 محال تجارية وصيدلية، و3 وحدات إدارية، وجارٍ تخصيص وحدة إدارية وثلاجة خضراوات ومخزن وهايبر وفرع تجزئة لإدارة التموين، وجارٍ تخصيص 9 وحدات إدارية بالسوق التجارية بمنطقة 41 عمارة لصالح مصلحة الشهر العقارى.
وأضاف أن الخدمات بالمدينة اشتملت على تنفيذ وتشغيل المستشفى الجامعي بمساحة 8.6 فدان، بتكلفة إجمالية 560 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات لمستشفى الأطفال بتكلفة إجمالية 712 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من إجراء القرعة العلنية لـ600 قطعة أرض مقابر (مسلمين / مسيحين).
وتابع أنه تم تشغيل مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 12 ألف م3/ يوم بتكلفة إجمالية 194 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ شبكة (مياه – صرف – رى لمنطقة 735 فدانا قطع أراضٍ متميزة بتكلفة حوالى 182 مليون جنيه.
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