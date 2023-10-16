الجيش الإسرائيلي يعلن عدد قتلاه

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي إبلاغ 155 عائلة بأن "أبناءها مختطفون في قطاع غزة" ونشر اسمي جنديين إضافيين قتلا منذ بدء المواجهات، ليرتفع عدد قتلاه المعلن إلى 291 ضابطا وجنديا.وقال الجيش الإسرائيلي عبر موقعه الإلكتروني إنه "تم إبلاغ 155 عائلة بأن أبناءها مختطفون في قطاع غزة".



وذكر أن الجنديين اللذين قتلا هما الملازم أميتي تسفي جرانوت (24 عاما) والرقيب دانيال راشد (19 عاما)، مبينا أن جرانوت هو قائد فريق في الكتيبة 75 من كتيبة ساعر من الجولان، وقتل أمس الأحد بنيران مضادة للدبابات بالقرب من موقع نوريت الاستيطاني في الجليل الغربي بالقرب من الحدود مع لبنان، وراشد (19 عاما) هو مقاتل في الكتيبة 13 في لواء جولاني قتل خلال الحرب.



وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "يواصل هجماته في قطاع غزة واغتيال أعضاء رئيسيين في حماس.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها العاشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأعلنت وزارة الصحة في القطاع أن 2670 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 9600.



أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1400 إسرائيلي، وأسرت حماس ما لا يقل عن 155 إسرائيليا حسب الجيش الإسرائيلي.

RT