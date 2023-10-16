الجيش الإسرائيلي يعلن عدد قتلاه

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي إبلاغ 155 عائلة بأن "أبناءها مختطفون في قطاع غزة" ونشر اسمي جنديين إضافيين قتلا منذ بدء المواجهات، ليرتفع عدد قتلاه المعلن إلى 291 ضابطا وجنديا.
وقال الجيش الإسرائيلي عبر موقعه الإلكتروني إنه "تم إبلاغ 155 عائلة بأن أبناءها مختطفون في قطاع غزة".
وذكر أن الجنديين اللذين قتلا هما الملازم أميتي تسفي جرانوت (24 عاما) والرقيب دانيال راشد (19 عاما)، مبينا أن جرانوت هو قائد فريق في الكتيبة 75 من كتيبة ساعر من الجولان، وقتل أمس الأحد بنيران مضادة للدبابات بالقرب من موقع نوريت الاستيطاني في الجليل الغربي بالقرب من الحدود مع لبنان، وراشد (19 عاما) هو مقاتل في الكتيبة 13 في لواء جولاني قتل خلال الحرب.
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "يواصل هجماته في قطاع غزة واغتيال أعضاء رئيسيين في حماس.
ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها العاشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأعلنت وزارة الصحة في القطاع أن 2670 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 9600.
أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1400 إسرائيلي، وأسرت حماس ما لا يقل عن 155 إسرائيليا حسب الجيش الإسرائيلي.
RT
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