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خبير أمن سيبراني: الاحتلال يتحكم بمنصات التواصل الاجتماعي ويقيد المحتوى الذي يدعم غزة

10/16/2023 3:13:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصد
توقع خبير الأمن السيبراني المهندس مجدي القبالين حظر حسابات آلاف المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي بعد نهاية حرب غزة.
وقال القبالين عبر "برنامج الوكيل"، على "راديو هلا" اليوم الاثنين، إن خوارزميات منصات التواصل التي يتم التحكم بها من قبل الاحتلال الإسرائيلي تمنع الترويج للمحتوى الذي يدعم القضية الفلسطينية وتدعم فقط المحتوى الذي يدعم الاحتلال وسياساته تجاه العرب حتى لو كان ذلك يتضمن تزييفا للحقائق ونشر الفتنة والتضليل الإعلامي.
وأضاف أن هناك تقييد على المحتوى الذي يدعم القضية الفلسطينية وذلك من خلال تتبع ارشيف الأشخاص ومعرفة توجهاتهم وبالتالي منع أو تقييد وصول هذا المحتوى، لافتا إلى أنه يمكن التحايل على هذه الخوارزميات والتكنولوجيا المستخدمة لكن يسهل اكتشافها لاحقا وهو ما قد يؤدي إلى حذف المحتوى أو حظر المستخدمين.
وأشار القبالين إلى أن الاحتلال يتحكم بهذه المنصات من خلال أشخاص يؤيدون مواقفه لدعم محتواه ضد المحتوى العربي أو الفلسطيني، وأن هناك تشريعات أمريكية تسمح لهذه المنصات بالتعامل مع هذا المحتوى وتقييده من باب الحفاظ على الأمن القومي، وأن المتحكمين أساسا بعمل هذه المنصات هم من الكيان الصهيوني ويمنع على العرب شغر هذه الوظائف نظرا لحساسيتها وأهميتها الكبرى.
واعتبر أنه للوصول إلى محتوى عربي دون أي تقييد أو ممارسة أنواع من الضغوط على نشر المحتوى الذي يدعم القضايا العربية بما فيها القضية الفلسطينية هو إنشاء منصة تواصل اجتماعي عربية مستقلة.
ودعا القبالين الأردنيين والعرب إلى عدم الانجرار وراء المحتوى المضلل الذي يستهدف الاحتلال من خلاله بث الفتنة والتفرقة واستغلال بعض القضايا وإثارتها في الوقت الحالي لإضعاف المواقف العربية وإشغالها عن القضية الهامة وهي القضية الفلسطينية والحرب على غزة.

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