استشهاد كاتب مع عائلته من غزة باستهداف اسرائيلي .. هذا ما دوّنه قبل ساعات

MENAFN - Al Wakeel News)استشهد الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني عبد الله العقاد وزوجته وأبناؤه، بعد قصف الطيران الإسرائيلي لشقته وسط خانيونس.



الشهيد كان يدعو على الدوام لرفع الحالة المعنوية رغم جرائم الاحتلال، على صفحته في "فيسبوك"، فقال في أحدى منشوراته "لا تقتلني بجهلك ..أي خبر أو صورة لا ترفع بها معنويات الشعب ، لا تتسابق لنقلها.



وفي منشوره الأخير قال:









وقبيل استشهاده بيومين عبّر العقاد عن رفضه فكرة التهجير إلى جنوب غزة استجابة لتحذير الاحتلال الإسرائيلي.



وكتب على موقع "فيسبوك": "لا تهجير بعد اليوم.. تحية لشباب مخيم الشاطئ والجلاء الذين خرجوا آلافاً يبايعون على البقاء في أحيائهم مهما كلف من الثمن. شعارهم، لا هجرة بعد اليوم، ولكن، جهاد ونية صادقة على العودة".





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