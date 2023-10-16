حماس: لا معلومات لدينا بشأن الاتفاق على هدنة إنسانية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المكتب الإعلامي لحماس، اليوم الإثنين، إنه لا معلومات لدى الحركة بشأن الاتفاق على هدنة إنسانية مع إسرائيل.
وكانت وكالة "رويترز نقلت عن مصدرين أمنيين مصريين قولهما إن هناك "اتفاقا بين أميركا وإسرائيل ومصر على وقف لإطلاق النار في جنوب غزة يبدأ في السادسة صباحا بتوقيت غرينتش".
ولم يحدد المصدران مدة الهدنة، لكنهما قالا إنها ستدوم "عدة ساعات".
وأضافا أن الدول الثلاث اتفقت كذلك على استمرار فتح معبر رفح الحدودي حتى الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت غرينتش من اليوم الإثنين "بشكل مبدئي".
سكاي نيوز عربية
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