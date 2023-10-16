حماس: لا معلومات لدينا بشأن الاتفاق على هدنة إنسانية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المكتب الإعلامي لحماس، اليوم الإثنين، إنه لا معلومات لدى الحركة بشأن الاتفاق على هدنة إنسانية مع إسرائيل.



وكانت وكالة "رويترز نقلت عن مصدرين أمنيين مصريين قولهما إن هناك "اتفاقا بين أميركا وإسرائيل ومصر على وقف لإطلاق النار في جنوب غزة يبدأ في السادسة صباحا بتوقيت غرينتش".



ولم يحدد المصدران مدة الهدنة، لكنهما قالا إنها ستدوم "عدة ساعات".



وأضافا أن الدول الثلاث اتفقت كذلك على استمرار فتح معبر رفح الحدودي حتى الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت غرينتش من اليوم الإثنين "بشكل مبدئي".

سكاي نيوز عربية