Monday, 16 October 2023 11:46 GMT

2670 شهيد و9600 جريح حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

10/16/2023 3:13:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة بلغت 2670 شهيد و9600 جريح.
وكثفت قوات الاحتلال الإسرائيلية غاراتها على القطاع، مستهدفة منازل المدنيين في مناطق متفرقة، ما خلف مئات الشهداء والجرحى، في أكبر مجزرة إسرائيلية بحق سكان القطاع المحاصر منذ العام 2014.

MENAFN16102023000208011052ID1107245512

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث