2670 شهيد و9600 جريح حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

2670 شهيد و9600 جريح حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة
التاريخ
10/16/2023 3:13:26 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة بلغت 2670 شهيد و9600 جريح.
وكثفت قوات الاحتلال الإسرائيلية غاراتها على القطاع، مستهدفة منازل المدنيين في مناطق متفرقة، ما خلف مئات الشهداء والجرحى، في أكبر مجزرة إسرائيلية بحق سكان القطاع المحاصر منذ العام 2014.
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