Monday, 16 October 2023 11:45 GMT

تعرف على الداعية وائل الزرد الذي استشهد متأثرا بإصابته في غزة

10/16/2023 3:13:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد الدكتور وائل محيي الدين الزرد صباح اليوم الاثنين، بعد يومين من مكوثه بالعناية المركزة، عقب استهداف طائرات الاحتلال منزله بمدينة غزة في الثالث عشر من أكتوبر.


ولد الشهيد الزرد في 24 ديسمبر 1972، ويبلغ من العمر 51 عاما، متزوج وله ثمانية أبناء.


وحصل الداعية الزرد على شهادة الماجستير في علم الحديث عام 2001، ومن ثم شهادة الدكتوراه من جامعة عين شمس في القاهرة.


ويعمل الزرد أستاذًا جامعيًا في غزة بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، وعمل سابقًا في جامعة القدس المفتوحة، والجامعة الإسلامية في غزة.


وعرف الشهيد الزرد بإمامته للمسجد العمري الكبير بمدينة غزة، ومسجد المحطة بحي الدرج، واشتهر بخطبه الجهادية.


وقبل أسابيع من استشهاده، استشهد ابنه براء بعد إصابته بقذيفة أطلقتها عليه قوات الاحتلال برفقة آخرين على السياج الأمني شرق غزة، خلال مشاركته بفعاليات الشباب الثائر نصرة للأقصى.

صفا


MENAFN16102023000208011052ID1107245511

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث