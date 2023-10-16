تعرف على الداعية وائل الزرد الذي استشهد متأثرا بإصابته في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد الدكتور وائل محيي الدين الزرد صباح اليوم الاثنين، بعد يومين من مكوثه بالعناية المركزة، عقب استهداف طائرات الاحتلال منزله بمدينة غزة في الثالث عشر من أكتوبر.



ولد الشهيد الزرد في 24 ديسمبر 1972، ويبلغ من العمر 51 عاما، متزوج وله ثمانية أبناء.



وحصل الداعية الزرد على شهادة الماجستير في علم الحديث عام 2001، ومن ثم شهادة الدكتوراه من جامعة عين شمس في القاهرة.



ويعمل الزرد أستاذًا جامعيًا في غزة بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، وعمل سابقًا في جامعة القدس المفتوحة، والجامعة الإسلامية في غزة.



وعرف الشهيد الزرد بإمامته للمسجد العمري الكبير بمدينة غزة، ومسجد المحطة بحي الدرج، واشتهر بخطبه الجهادية.



وقبل أسابيع من استشهاده، استشهد ابنه براء بعد إصابته بقذيفة أطلقتها عليه قوات الاحتلال برفقة آخرين على السياج الأمني شرق غزة، خلال مشاركته بفعاليات الشباب الثائر نصرة للأقصى.

صفا