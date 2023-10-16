فلاورد تفوز بجائزتين في حفل جوائز المؤتمر السنوي لإدارة الموارد البشرية 2023

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حازت فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، على جائزتي "أفضل مبادرة في تجربة الموظفين" و "أفضل استراتيجية للمكافآت والتقدير" في حفل جوائز المؤتمر السنوي لإدارة الموارد البشرية الذي أقيم يوم 9 من أكتوبر في فندق الريجنسي انتركونتننتال، في مملكة البحرين، وتحت رعاية سعادة السيد/ جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل.

قام بحضور الحفل واستلام الجائزة الرئيس التنفيذي للتشغيل في فلاورد، السيد/محمد العريفي.

تم تقديم الجوائز في النسخة الـ15 للمؤتمر السنوي لإدارة الموارد البشرية، وهو يعد المؤتمر الرائد في هذا المجال في الشرق الأوسط، حيث يجمع بين رواد الأعمال وعشاق التكنولوجيا لاستكشاف كيف ستشكل الموارد البشرية عالم الغد.

وتعد جوائز الموارد البشرية هذه الأكثر اعتماداً في منطقة الشرق الأوسط، حيث تهدف لتكريم وعرض نشاطات الشركات، وأخصائي الموارد البشرية، ورواد الأعمال، ومختلف مقدمّي الخدمات ذات الصلة، عبر أكثر من 20 فئة من الجوائز.

وأول جائزة حازت عليها فلاورد هي جائزة "أفضل مبادرة في تجربة الموظفين"، وللنيل على هذه الجائزة، كان على الفائز إنشاء نهج فعّال ومستدام للتفاعل مع الموظفين، مع إظهار إثبات فعاليته في تحسين تجربة الموظفين في الشركة.

والجائزة الثانية التي حازت عليها فلاورد هي "أفضل استراتيجية للمكافآت والتقدير"، حيث تم تكريم الفائز للامتياز والابتكار في مبادرات المكافئات والتقدير. وتم تقييم الفائزين بناءً على معايير مختلفة والتي تتضمن الابتكار في برنامج مبادرات المكافئات والتقدير فيما يخص المكافئات المالية، ومزايا الموظفين، وتأثير المكافآت والتقدير على إنتاجية الموظفين، بالإضافة إلى موائمة برنامج المكافآت والتقدير مع أهداف الشركة.

وأثبتت فلاورد جدارتها لنيل هذه الجائزة لكونها إحدى أولى الشركات التي استثمرت بثقافة بيئة العمل في المنطقة وذلك بتوفير إدارة مختصة ومهمتها الحرص على أن جميع الموظفين ينعمون بمكان عمل صحي واجتماعي في بيئة ودودة وإيجابية.

وتسعى الشركة لتقديم أفضل تجربة عمل لموظفيها حيث أنها تتطور بشكل مستمر لتقدم نموذجاً لا مثيل له في المنطقة، مع ضمان تقدير الموظفين على جهودهم من خلال توفير المكافآت المادية والمعنوية.

وأضاف الرئيس التنفيذي للتشغيل في فلاورد، السيد/ محمد العريفي: "بدايةً نود أن نعبر عن شكرنا الجزيل لسعادة السيد/ جميل بن محمد علي حميدان على هذا التقدير، ونود أيضاً شكر المنظمين على استضافة هذا الحفل الراقي ولتكريمهم فلاورد كشركة رائدة في مجال تنمية الموارد البشرية.

ونود إهداء هذه الجائزة لجميع أفراد فريقنا لأنهم متواجدون دائماً في الصفوف الأمامية في جميع أنشطتنا ولكونهم العامل الأساسي في تعزيز نمو الشركة. ونحن نكّرس أهمية كبيرة لضمان رفاهية فريق عملنا من خلال توفير المكافآت المادية والمعنوية، وخصيصاً لتواجد فلاورد في بيئة عمل متسارعة مثل التجارة الالكترونية."

