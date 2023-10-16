غزة: 5 شهداء من طواقم الدفاع المدني بتوغل قصف الاحتلال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 5 من طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة، فجر اليوم الاثنين، في جريمة قصف مباشرة نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي.



وقالت وزارة الصحة في غزة، إن تغول الاحتلال في الاستهداف طال طواقم الدفاع المدني، حيث ارتقاء منهم 5 شهداء .



من جهتها قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إن طائرات الاحتلال قصفت مقر الدفاع المدني في حي التفاح شرق القطاع.