غزة: 5 شهداء من طواقم الدفاع المدني بتوغل قصف الاحتلال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 5 من طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة، فجر اليوم الاثنين، في جريمة قصف مباشرة نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت وزارة الصحة في غزة، إن تغول الاحتلال في الاستهداف طال طواقم الدفاع المدني، حيث ارتقاء منهم 5 شهداء .
من جهتها قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إن طائرات الاحتلال قصفت مقر الدفاع المدني في حي التفاح شرق القطاع.
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