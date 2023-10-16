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خفض التصنيف الائتماني للاحتلال يزيد بسبب العدوان على غزة

10/16/2023 3:12:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مسؤول كبير في وزارة المالية لحكومة الإحتلال الإسرائيلية، إن الحرب في غزة تزيد الخطر على التصنيف الائتماني لإسرائيل.
وأكد في تصريحات نقلتها "رويترز" إن خفض التصنيف الائتماني سيكون سيناريو متطرف وله آثار خطيرة.


من جهته قال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، إن الحرب في غزة ستكون لها آثار في الميزانية.


ويواجه التصنيف الائتماني لإسرائيل إمكانية التخفيض للمرة الأولى على الإطلاق، مع ارتفاع تكلفة التأمين على السندات التي تعكس تسعير أسواق الدين لهذه الاحتمالية، نتيجة آثار وتكلفة الحرب في غزة.
وارتفعت تكلفة تأمين السندات الإسرائيلية ضد التخلف عن السداد المحتمل بمقدار 45 نقطة أساس هذا الأسبوع لتصل الى 104 نقاط أساس، وهو أعلى مستوى في 10 أعوام.

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