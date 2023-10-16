خفض التصنيف الائتماني للاحتلال يزيد بسبب العدوان على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مسؤول كبير في وزارة المالية لحكومة الإحتلال الإسرائيلية، إن الحرب في غزة تزيد الخطر على التصنيف الائتماني لإسرائيل.
وأكد في تصريحات نقلتها "رويترز" إن خفض التصنيف الائتماني سيكون سيناريو متطرف وله آثار خطيرة.
من جهته قال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، إن الحرب في غزة ستكون لها آثار في الميزانية.
ويواجه التصنيف الائتماني لإسرائيل إمكانية التخفيض للمرة الأولى على الإطلاق، مع ارتفاع تكلفة التأمين على السندات التي تعكس تسعير أسواق الدين لهذه الاحتمالية، نتيجة آثار وتكلفة الحرب في غزة.
وارتفعت تكلفة تأمين السندات الإسرائيلية ضد التخلف عن السداد المحتمل بمقدار 45 نقطة أساس هذا الأسبوع لتصل الى 104 نقاط أساس، وهو أعلى مستوى في 10 أعوام.
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