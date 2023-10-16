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انخفاض على سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم

10/16/2023 3:12:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفضت اسعار الذهب بالاردن اليوم الاثنين 30 قرشاً ، وفقاً للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات .

حيث بلغ سعر غرام الذهب 21 الاكثر طلبا من الأردنيين عند 39.2 ديناراً للبيع للمواطنين مقابل 37.7 ديناراً للشراء منهم .





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