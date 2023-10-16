وصول طائرة تابعة للجيش الألماني تقل ركاباً من إسرائيل

هبطت طائرة أخرى تابعة للجيش الألماني، وعلى متنها 60 راكباً ألمانياً من إسرائيل في المطار العسكري بمنطقة فونشتورف بولاية سكسونيا السفلى غربي ألمانيا.

وأقلعت طائرة النقل العسكرية "إيه 400 إم" من تل أبيب في الساعة 2.45 صباح اليوم الاثنين، وفق ما أعلنت قيادة العمليات في الجيش الألماني على منصة إكس، مضيفة أنه تم حتى الآن نقل 222 شخصاً جواً من إسرائيل إلى ألمانيا. وهذه رابع رحلة تسيرها القوات الألمانية لإسرائيل لجلب ألمان من هناك.

وقالت وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الألمانيتان، أمس الأحد، إنه إذا تفاقم الوضع، فإن الجيش الألماني مستعد أيضاً لإجلاء عسكري. ووفق البيانات، يجري اتخاذ مزيد من الاستعدادات، كما قرر فريق الأزمات تعزيز فرق دعم إدارة الأزمة التي تم إرسالها إلى المنطقة.

وبعد حوالي أسبوع من الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل، يشارك الجيش الألماني بشكل مباشر في إخراج مواطنين ألمان من إسرائيل، بينما يستعد الجيش الإسرائيلي لهجوم واسع النطاق على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس.

وفي الأيام الماضية ساعدت وزارة الخارجية بالفعل حوالي 2800 مواطن ألماني وأفراد أسرهم على مغادرة البلاد، وقد عاد معظمهم على متن رحلات طيران خاصة لشركة لوفتهانزا.

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