Monday, 16 October 2023 11:45 GMT

روسيا تصد 5 هجمات أوكرانية قرب أرتيوموفسك في دونيتسك

10/16/2023 3:00:50 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكر رئيس المركز الإعلامي لمجموعة الجنوب للقوات المسلحة الروسية، فاديم أستافيف، أن القوات الروسية تمكنت من صد خمس هجمات للجيش الأوكراني في منطقة أرتيموفسك بدونيتسك.

وجاء في بيان المركز الاعلامي، الذي نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الاثنين، أنه على محور دونيتسك، صدت وحدات مجموعة الجنوب بدعم من الطيران والمدفعية، هجوماً للمجموعة الهجومية من الكتيبة الثانية للواء الميكانيكي 56 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أوريخوفو-فاسيليفكا. كما تم صد هجوم للواء 112 دفاع إقليمي وهجومين لواحدات الكتيبة الـ5 في منطقة كليشييفكا.

وفي الوقت نفسه، تمكنت القوات الروسية من صد هجوم كتيبة الدفاع الإقليمي الـ127 التابعة للجيش الأوكراني في منطقة دوبوفو-فاسيليفكا. وذكرت الوكالة، أن كييف تتبع أساليب في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والصواريخ ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على محاور القتال.


تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN16102023000110011019ID1107245403

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث