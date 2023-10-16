روسيا تصد 5 هجمات أوكرانية قرب أرتيوموفسك في دونيتسك

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكر رئيس المركز الإعلامي لمجموعة الجنوب للقوات المسلحة الروسية، فاديم أستافيف، أن القوات الروسية تمكنت من صد خمس هجمات للجيش الأوكراني في منطقة أرتيموفسك بدونيتسك.
وجاء في بيان المركز الاعلامي، الذي نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الاثنين، أنه على محور دونيتسك، صدت وحدات مجموعة الجنوب بدعم من الطيران والمدفعية، هجوماً للمجموعة الهجومية من الكتيبة الثانية للواء الميكانيكي 56 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أوريخوفو-فاسيليفكا. كما تم صد هجوم للواء 112 دفاع إقليمي وهجومين لواحدات الكتيبة الـ5 في منطقة كليشييفكا.
وفي الوقت نفسه، تمكنت القوات الروسية من صد هجوم كتيبة الدفاع الإقليمي الـ127 التابعة للجيش الأوكراني في منطقة دوبوفو-فاسيليفكا. وذكرت الوكالة، أن كييف تتبع أساليب في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والصواريخ ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على محاور القتال.
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