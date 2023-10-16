روسيا تصد 5 هجمات أوكرانية قرب أرتيوموفسك في دونيتسك

ذكر رئيس المركز الإعلامي لمجموعة الجنوب للقوات المسلحة الروسية، فاديم أستافيف، أن القوات الروسية تمكنت من صد خمس هجمات للجيش الأوكراني في منطقة أرتيموفسك بدونيتسك.

وجاء في بيان المركز الاعلامي، الذي نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الاثنين، أنه على محور دونيتسك، صدت وحدات مجموعة الجنوب بدعم من الطيران والمدفعية، هجوماً للمجموعة الهجومية من الكتيبة الثانية للواء الميكانيكي 56 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أوريخوفو-فاسيليفكا. كما تم صد هجوم للواء 112 دفاع إقليمي وهجومين لواحدات الكتيبة الـ5 في منطقة كليشييفكا.

وفي الوقت نفسه، تمكنت القوات الروسية من صد هجوم كتيبة الدفاع الإقليمي الـ127 التابعة للجيش الأوكراني في منطقة دوبوفو-فاسيليفكا. وذكرت الوكالة، أن كييف تتبع أساليب في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والصواريخ ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على محاور القتال.









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