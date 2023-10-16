ديوان الرئاسة يعلن عن تنظيم مسيرة الاتحاد بمشاركة أبناء القبائل في 3 ديسمبر



أعلن ديوان الرئاسة عن تنظيم مسيرة الاتحاد بمشاركة أبناء القبائل بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات العربية المتحدة في موقع مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة بأبوظبي يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023 وذلك تعبيراً عن ما يحمله شعب الإمارات للوطن وقيادته من حب ووفاء واعتزاز

وأضاف:

للمشاركة يرجى تواصل المنسق المحدد من القبيلة على الهاتف المجاني رقم 8003300 وذلك من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 13:00 ظهراً، ومن الساعة 16:00 إلى 19:00 مساءً، وموعد التسجيل خلال الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر 2023.





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