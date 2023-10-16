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ديوان الرئاسة يعلن عن تنظيم مسيرة الاتحاد بمشاركة أبناء القبائل في 3 ديسمبر

10/16/2023 3:00:50 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن ديوان الرئاسة عن تنظيم مسيرة الاتحاد بمشاركة أبناء القبائل بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات العربية المتحدة في موقع مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة بأبوظبي يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023 وذلك تعبيراً عن ما يحمله شعب الإمارات للوطن وقيادته من حب ووفاء واعتزاز

وأضاف:
للمشاركة يرجى تواصل المنسق المحدد من القبيلة على الهاتف المجاني رقم 8003300 وذلك من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 13:00 ظهراً، ومن الساعة 16:00 إلى 19:00 مساءً، وموعد التسجيل خلال الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر 2023.


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