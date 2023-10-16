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مقتل 5 من الدفاع المدني جراء الغارات على قطاع غزّة

10/16/2023 3:00:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الإثنين، مقتل خمسة من طواقم الدفاع المدني جراء القصف الإسرائيلي على
القطاع. وقالت الوزارة ، في منشور عبر فيسبوك، اليوم، إن التغول في الاستهداف يطال طواقم الدفاع المدني، إذ أسفر عن سقوط 5 قتلى.

ودخلت أعنف موجة قتال بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة ومحيطه يومها العاشر وسط غارات جوية إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة، مخلفة عشرات القتلى والجرحى في الساعات الأخيرة.

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