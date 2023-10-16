مقتل 5 من الدفاع المدني جراء الغارات على قطاع غزّة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الإثنين، مقتل خمسة من طواقم الدفاع المدني جراء القصف الإسرائيلي على
القطاع. وقالت الوزارة ، في منشور عبر فيسبوك، اليوم، إن التغول في الاستهداف يطال طواقم الدفاع المدني، إذ أسفر عن سقوط 5 قتلى.
ودخلت أعنف موجة قتال بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة ومحيطه يومها العاشر وسط غارات جوية إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة، مخلفة عشرات القتلى والجرحى في الساعات الأخيرة.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN16102023000110011019ID1107245401
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.