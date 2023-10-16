مقتل 5 من الدفاع المدني جراء الغارات على قطاع غزّة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الإثنين، مقتل خمسة من طواقم الدفاع المدني جراء القصف الإسرائيلي على

القطاع. وقالت الوزارة ، في منشور عبر فيسبوك، اليوم، إن التغول في الاستهداف يطال طواقم الدفاع المدني، إذ أسفر عن سقوط 5 قتلى.

ودخلت أعنف موجة قتال بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة ومحيطه يومها العاشر وسط غارات جوية إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة، مخلفة عشرات القتلى والجرحى في الساعات الأخيرة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز