عبدالله بن زايد يلتقي رئيس تيمور الشرقية ويبحث معه علاقات البلدين



التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، فخامة خوزيه راموس هورتا رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية.

جرى خلال اللقاء ، الذي عقد في أبوظبي، بحث علاقات الصداقة وسبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي في العديد من المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وذلك بما يخدم الأهداف التنموية للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

كما تناولت المباحثات التعاون المشترك في ملف الاستدامة والتغير المناخي ، في إطار استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، ودور هذا الحدث العالمي البارز في تحقيق نقلة نوعية في مسار العمل المناخي العالمي.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بفخامة خوزيه راموس هورتا، مؤكدا أهمية زيارة العمل الذي يقوم بها فخامته إلى دولة الإمارات في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة.

من جانبه أعرب فخامة راموس هورتا عن تطلع بلاده إلى تعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات، مشيدا بتجربة الدولة التنموية الرائدة.





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