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انطلاق فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2023 في ابوظبي

10/16/2023 3:00:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

انطلقت في أبوظبي فعاليات منتدى الاستثمار العالمي الثامن لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) 2023 . تستمر أعمال المنتدة 5 أيام وتنظمه وزارة الاقتصاد بمشاركة دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر.
يشارك في المنتدى نحو
8000 مشارك وعدد من رؤساء الدول وأكثر من 50 وزيرًا ونحو 150 مديرًا تنفيذياً للشركات الرائدة ، ومديري صناديق الثروة السيادية ومديرين تنفيذيين من القطاع الخاص ووسائل الإعلام والأكاديميين
ورؤساء المنظمات الدولية ويتضمن نحو 130 فعالية متنوعة.

ويشمل الحدث مجموعة من المؤتمرات المتخصصة، التي تناقش مواضيع تشمل الطاقة المستدامة وتنمية ريادة الأعمال، بالإضافة إلى جلسات تفاعلية قيمة في مجالات عدة مثل سوق الكربون واتجاهات الاستثمار في الصحة

ويناقش المنتدى تحديات الاستثمار الرئيسية الناجمة عن الأزمات العالمية المتعددة ، وتنشيط الاستثمار في الأمن الغذائي، والانتقال إلى الطاقة منخفضة الكربون، والأنظمة الصحية، ومرونة سلاسل
التوريد، وكيفية تعزيز القدرات الإنتاجية في البلدان الأكثر فقراً .
ويخصص المنتدى جلسة لتسليط الضوء على العمل المناخي والحلول الاستثمارية لمواجهة التغيرات المناخية مع قرب انطلاق مؤتمر الأطراف " COP28
" في دبي أواخر نوفمبر المقبل.


كما يناقش المنتدى إجراءات تعزيز استثمارات الطاقة النظيفة في البلدان النامية .

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