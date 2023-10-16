جادا سميث تكشف شعورها مع (صفعة الأوسكار)

MENAFN - Khaberni) خبرني - تواصل النجمة الأمريكية جادا بنديكت سميث الكشف عن تصريحاتها الصادمة حول انهيار زواجها من الممثل ويل سميث منذ 7 سنوات، وأحدثها الكشف عن أنها صُدِمت حين ناداها بـ"زوجتي"، خلال حفل "صفعة الأوسكار" عام 2022.

وكانت جادا، قد كشفت خلال اللقاء نهاية الأسبوع على NBC، أنها وويل يعيشان حياة منفصلة لمدة 7 سنوات، لذلك لم تتوقع أن يقوم بنوبة الغضب وضرب كريس روك أبداً مباشرة على الهواء.





لحظة بكل العمر

وحول لحظة الصفعة، وصفتها بأنها "لحظة لا تُنسى"، خاصة بعد تهكم روك عليها حول رأسها الأصلع بسبب صراعها مع مرض "الثعلبة"، حيث كانت السبب في اللكمة الشهيرة التي أصبحت معروفة إعلامياً بـ "صفعة الأوسكار".

ولفتت إلى أنها كانت المرة الأولى التي تسمع فيها لقبها الزوجي يخرج من فم ويل، واصفة اللحظة بالنارية والممزوجة بالسعادة والغضب، إضافة إلى الصدمة والفرحة برد فعله، وبما سمعته على فمه عنها.

شرحت ما حصل خلال فترة الاستراحة الإعلانية، كاشفة أن كريس جاء إليها، واعتذر عن تعليقاته، لكنها كانت في عمق صدمتها من دفاع ويل عنها، وتلفظه بكلمة "زوجتي"، كمن لا تعرف ما جرى، وما يجب أن تفعله بالضبط في تلك الأثناء.

ردود فعل رافضة لكشف المستور

سلط موقع Tmz الضوء على ردود الفعل التي أحدثها تصريح جادا، حول عدم توقعها أن يصفها بـ"زوجتي" خلال "أوسكار 2022"، لأنه لم يستخدم هذه الكلمة منذ سنوات، ومن ثم صفعه زميله الممثل الكوميدي كريس روك، دفاعاً عنها.



وتوالت المواقف المنتقدة لكشف جادا عن خفايا علاقتها بـ ويل، معتبرة أنه ما كان يجب أن تفتح أوراق أمور انتهت، وأن العلاقة سواء مستمرة أو انتهت، لا تزال في العلن محافظة على احترامها، وكان من الأجدر التزام الصمت.

تمثيلية الزواج السعيد

ذكرت مصادر مطلعة أنه لطالما اعترفت جادا بأنها كانت مسرورة في زواجها، مؤكدة أنه منذ صفعة 2022، وحتى الآن عادت المياه إلى مجاريها، وليس هناك أي حديث عن الانفصال بين الزوجين.

ورأت المصادر أن الثنائي استمرّا في "تمثيلية الزواج السعيد" خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، ولم يخرج أي منهما إلى العلن، ويتحدث عن الآخر بأي سوء بل بكل حب، ما لعب دوراً كبيراً في تحسّن العلاقة.