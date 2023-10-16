جادا سميث تكشف شعورها مع (صفعة الأوسكار)

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تواصل النجمة الأمريكية جادا بنديكت سميث الكشف عن تصريحاتها الصادمة حول انهيار زواجها من الممثل ويل سميث منذ 7 سنوات، وأحدثها الكشف عن أنها صُدِمت حين ناداها بـ"زوجتي"، خلال حفل "صفعة الأوسكار" عام 2022.
وكانت جادا، قد كشفت خلال اللقاء نهاية الأسبوع على NBC، أنها وويل يعيشان حياة منفصلة لمدة 7 سنوات، لذلك لم تتوقع أن يقوم بنوبة الغضب وضرب كريس روك أبداً مباشرة على الهواء.
لحظة بكل العمر
وحول لحظة الصفعة، وصفتها بأنها "لحظة لا تُنسى"، خاصة بعد تهكم روك عليها حول رأسها الأصلع بسبب صراعها مع مرض "الثعلبة"، حيث كانت السبب في اللكمة الشهيرة التي أصبحت معروفة إعلامياً بـ "صفعة الأوسكار".
ولفتت إلى أنها كانت المرة الأولى التي تسمع فيها لقبها الزوجي يخرج من فم ويل، واصفة اللحظة بالنارية والممزوجة بالسعادة والغضب، إضافة إلى الصدمة والفرحة برد فعله، وبما سمعته على فمه عنها.
شرحت ما حصل خلال فترة الاستراحة الإعلانية، كاشفة أن كريس جاء إليها، واعتذر عن تعليقاته، لكنها كانت في عمق صدمتها من دفاع ويل عنها، وتلفظه بكلمة "زوجتي"، كمن لا تعرف ما جرى، وما يجب أن تفعله بالضبط في تلك الأثناء.
ردود فعل رافضة لكشف المستور
سلط موقع Tmz الضوء على ردود الفعل التي أحدثها تصريح جادا، حول عدم توقعها أن يصفها بـ"زوجتي" خلال "أوسكار 2022"، لأنه لم يستخدم هذه الكلمة منذ سنوات، ومن ثم صفعه زميله الممثل الكوميدي كريس روك، دفاعاً عنها.
وتوالت المواقف المنتقدة لكشف جادا عن خفايا علاقتها بـ ويل، معتبرة أنه ما كان يجب أن تفتح أوراق أمور انتهت، وأن العلاقة سواء مستمرة أو انتهت، لا تزال في العلن محافظة على احترامها، وكان من الأجدر التزام الصمت.
تمثيلية الزواج السعيد
ذكرت مصادر مطلعة أنه لطالما اعترفت جادا بأنها كانت مسرورة في زواجها، مؤكدة أنه منذ صفعة 2022، وحتى الآن عادت المياه إلى مجاريها، وليس هناك أي حديث عن الانفصال بين الزوجين.
ورأت المصادر أن الثنائي استمرّا في "تمثيلية الزواج السعيد" خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، ولم يخرج أي منهما إلى العلن، ويتحدث عن الآخر بأي سوء بل بكل حب، ما لعب دوراً كبيراً في تحسّن العلاقة.
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