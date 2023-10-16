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5 دروس جمالية يمكن أخذها من الراحلة ديانا

10/16/2023 3:00:09 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - اشتهرت أميرة ويلز الراحلة ديانا بإحساسها الفريد بالأناقة والجمال، وكانت أيقونة في الموضة، وقد نال إحساسها بالأناقة الإعجاب في جميع أنحاء العالم، وكانت وسائل الإعلام والجمهور يتابعون اختياراتها للأزياء عن كثب.

فيما يلي 5 دروس تجميل يمكن أن نتعلمها من الأميرة الراحلة، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

التركيز على الجمال الطبيعي

غالباً ما اختارت الأميرة ديانا المظهر الطبيعي، مفضلة الحد الأدنى من الماكياج والسماح لجمالها الطبيعي بالتألق.. لقد أدركت أهمية العناية الجيدة بالبشرة وغالباً ما اختارت درجات ألوان ناعمة ومحايدة تعزز ميزاتها بدلاً من التغلب عليها.

الشعر والمكياج الكلاسيكي

كانت اختيارات ديانا للشعر والمكياج كلاسيكية وبسيطة.. لقد فضلت تجعيد الشعر الناعم، وكان مكياجها يتألف من ظلال عيون خفيفة وأحمر خدود وردي ولمسة من أحمر الشفاه، وقد أتاح لها هذا النهج الكلاسيكي إظهار أناقتها الخالدة التي تظل مصدر إلهام للكثيرين.

الثقة في الأسلوب الفردي

لم تكن ديانا خائفة من تجربة أسلوبها، وكثيراً ما كانت تختار الملابس ومظهر المكياج الذي يعكس شخصيتها.. لقد كانت معروفة باختياراتها الجريئة في الأزياء، وهذه الثقة في أسلوبها الفردي هي شيء يمكننا جميعاً أن نتعلم منه.

أناقة بلا مجهود

كانت الأميرة ديانا تتمتع بموهبة الظهور بمظهر أنيق من دون عناء.. كانت إطلالاتها مميزة، لكنها لم تبدو مفتعلة بشكل مفرط، هذا درس قيّم في قوة البساطة.

اختيار الإكسسوارات بعناية

كانت ديانا موهوبة في اختيار الإكسسوارات التي تكمل مظهرها العام.. سواء كانت قلادة مميزة أو زوجاً من الأقراط المختارة بعناية، كانت إكسسواراتها تضيف دائماً لمسة نهائية إلى ملابسها.

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