من المحزن توديعُ نهر جليدي فيما هو يحتضر

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MENAFN - Swissinfo) Italiano (it) "È triste dire addio a un ghiacciaio che muore"中文 (zh) “与垂死冰川道别实在令人伤感”Pусский (ru) ((Грустно прощаться с умирающим ледником))English (en) 'It's sad waving goodbye to a dying glacier' (الأصلي)

فبالإضافة إلى الانحسار القياسي بنسبة 6% في عام 2022، سُجِّل تراجع آخر بنسبة 4% خلال هذا العام. وكان الجفاف المسجّل شتاءً، وارتفاع درجات الحرارة صيفًا، العامليْن المسؤوليْن عن هذا الذوبان المتسارع كلّ عام.

وعاين ماتياس هوس، الخبير في قياس الأنهار الجليدية في سويسرا بالمعهد التقني الفدرالي العالي بزيورخ، تراجعَ مساحة هذه الأنهار بشكل مباشر منذ 20 عاما. ويتمتّع رئيس شبكة مراقبة الأنهار الجليدية بسويسرا بإلمام دقيق بظاهرة ذوبان هذه الأنهار العملاقة.

في ما يلي نص المقابلة التي أجرتها معه سويس إنفو (SWI swissinfo ):

هل فوجِئْتَ بالتسارع الأخير في ذوبان الأنهار الجليدية؟

حطّم ذوبان الأنهار الجليدية كل الأرقام القياسية في العام الماضي . ولقد أُصِبنا فعلاً بالصدمة، على الرغم من أن كل النماذج العلمية تنبأت بامكانية حدوث ذلك. وكانت النتائج المسجّلة أبعد من كل تصوّراتنا وخارج إطار تجربتنا.

لقد كان وقع حجم الذوبان هذا العام أقلَّ صدمة بالنسبة لنا- وهذا أمر مثير للقلق. لقد أصبحت هذه الأرقام القياسية المتتالية بمثابة الوضع الطبيعي الجديد.

ماتياس هوس، العالِم الخبير في الانهار الجليدية بالمعهد التقني الفدرالي العالي بزيورخ، ورئيس شبكة مراقبة الانهار الجليدية في سويسرا ( GLAMOS ). Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved.

كيف تؤثّر هذه الظاهرة عليك شخصيا؟

لقد توقّفنا عن قياس الأنهار الجليدية في ثلاثة مواقع العام الماضي، وأضفنا إليها موقعا رابعا هذا العام. ولقد أصبحت الأنهار الجليدية محدودة المساحة إلى درجة أن البيانات لم تعد ممثِّلة لما يحدث في الواقع. فضلا عن أن المواقع باتت غير مستقرة وأصبح العمل فيها خطيرًا بسبب تساقط الصخور.

مع مرور الأعوام، يقوم الواحد منا ببناء علاقة شخصية مع كل موقع، ويتعرّف على كل صخرة في الموقع. ولئن كان من المهمّ جدا من الناحية العلمية أن يكون المرء شاهدًا على هذه التغيّرات الدراماتيكية. إلا أنها تشكّل أيضا تجربة حزينة للغاية على المستوى الشخصي وأنتَ تودّعُ للمرة الأخيرة نهرا جليديا بصدد الاحتضار.

هل يمكننا أن نتوقّع نفس معدّلات ذوبان الأنهار الجليدية كل عام؟

لا أتوقّع أن تكون ظروف المناخ على نفس الدرجة من السوء كل عام. ينجم ذوبان الأنهار الجليدية في العادة عن فصول شتاء جافة، تتسبب في غطاء ثلجي رقيق على سطح الأنهار الجليدية، وفصول صيف حارّة. فإذا كان بالإمكان توقّع المزيد من فصول الصيف الحارة، فإن نماذج تهاطل الأمطار لا تمكّننا من وضع تنبؤات حاسمة بالنسبة لحجم تساقط الثلوج.

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كيف يبدو لك مستقبل الأنهار الجليدية في سويسرا؟

تتوقع النماذج العلمية أن تفقد سويسرا ما بين 80% إلى 99% من كتلتها الجليدية بحلول نهاية القرن، اعتمادًا على مجموعة متنوعة من الظروف المحتملة. أعتقد أن النتيجة الأكثر ترجيحاً ستكون خسارة ما بين 80% إلى 90% من كتلة الأنهار الجليدية السويسرية بحلول عام 2100.

ويمكننا إنقاذ حوالي ثلث الأنهار الجليدية السويسرية إذا ما حقّقنا أهداف اتفاق باريس [تعهد 196 دولة في عام 2015 باحتواء ظاهرة الاحتباس الحراري بما يقل عن درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، و1.5 درجة إن أمكن]. لكن ذلك يكاد يكون مستحيلا في رأيي. سوف يتطلب الأمر إحداث تحول كامل في السلوك على مستوى العالم. وسيتعيّن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر خلال الثلاثين عامًا القادمة.

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هل يمكن للأنهار الجليدية أن تستعيد كُتلتها، إذا توفّرت الظروف المناخية المناسبة، ؟

يمكن للأنهار الجليدية أن تتجدد، بشرط حدوث تحسّن على مستوى المعطيات المناخية. ولكن هذا التغيّر، على افتراض حدوثه، سوف يستغرق وقتا طويلا. ولاستعادة كتلتها، تحتاج الأنهار الجليدية الأكبر حجما عدة عقود، بل ربما، عدة قرون.

ونعني بتوفّر الظروف المناخية المناسبة انخفاضَ درجات الحرارة بمقدار درجتيْن أو ثلاث درجات مئوية. كما سنحتاج إلى تساقط كثيف للثلوج بما يسمح بتوفير غطاء سميك على سطح هذه الأنهار الجليدية. وهذا الاحتمال غير واقعي بالمرة.

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كيف يؤثّر الاحتباس الحراري على سويسرا؟

تتضاعف انعكاسات الاحتباس الحراري على سويسرا بسبب التأثيرات المحلية. وتفصل بين سويسرا والمحيطات مسافات طويلة، ما يضعف من تأثير هذه الأخيرة على درجات الحرارة المسجلة في بلد جبال الألب. كما أن فقدان الثلوج على الجبال يعزّز من ارتفاع درجات الحرارة لأن الثلوج تعكس الاشعاعات مرة أخرى في الغلاف الجوي.

وهكذا تشهد سويسرا زيادةً مضاعفة في درجات الحرارة مقارنةً بما يُلاحظ على المستوى العالمي.

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

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