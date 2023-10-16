لهذه الأسباب ستقاطع إيلا الاقتراع الشعبي في بولندا

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تحت جنح الليل، نُصِبت ساعة ميقاتية يبلغ ارتفاعها أربعة أمتار تقريبا، في ساحة كوسيوسكو، (ساحة السوق) بمدينة بياويستوك. حيث تظهر على شاشتها الرقمية الأيام والساعات والدقائق بل والثواني المتبقية حتى موعد إغلاق لجان الانتخاب والاقتراع في بولندا.

وقد اكتمل تركيب هذه الساعة بتعليق لوحة تدعو الناخبين لأداء واجبهم الانتخابي، والتي كتب عليها عبارة: "لا تنم، وإلا اتخذ آخرون القرار نيابة عنك."

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"بهذه الدعوة تسعى السلطات في بلديتنا إلى حث المواطنين والمواطنات على المشاركة"، توضح إلجبيتا كوجيليفسكا.

على الحدود المشتركة مع بيلاروسيا وكالينينغراد

بالقرب من هذه الساعة العملاقة، قابلت الحقوقية الحاصلة على درجة الأستاذية السيدة إلجبيتا كوجيليفسكا ـ والتي نختصر اسمها بـإيلا: "إننا نقف على أعتاب انتخابات شديدة الأهمية للديمقراطية في بولندا"، تقول ذلك وهي تنظر بقلق إلى تلك اللافتات العملاقة المعلقة حولنا على واجهات المنازل، والتي تحمل صور المرشحين والمرشحات بإقليم بودلاشيا التاريخي.

تستخدم السلطات البلدية في بياليستوك ساعة إنذار ضخمة للفت الانتباه إلى انتخابات 15 أكتوبر. Bruno Kaufmann /swissinfo

فهذا الإقليم الواقع شمال شرقي بولندا ـ والذي سنسميه هنا باسم المحافظة ـ يتاخم دول بيلاروسيا وليتوانيا، و "كالينينغراد"، المنطقة الحدودية الأخرى من الشمال. لكن المسائل المطروحة للاقتراع تعني الشعب البولندي بأسره: حيث من المزمع إجراء اقتراع بشأن أربعة موضوعات.

أسئلة التصويت الأربعة في بولندا

ستطرح الأسئلة التالية للتصويت:

1) هل تؤيد بيع الثروات الوطنية لشركات أجنبية، وهو ما سيؤدي إلى فقد البولنديين والبولنديات السيطرة على مجالات اقتصادية استراتيجية؟

2 ) هل تؤيد رفع سن التقاعد، بما يشمل إعادة اعتماد سن السابعة والستين كسن للتقاعد المتأخر لكل من الرجال والنساء؟

3) هل تؤيد إلغاء الحواجز الحدودية بين جمهوريتي بولندا وبيلاروسيا؟

4) هل تؤيد قبول آلاف المهاجرين غير النظاميين القادمين من الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقاً لما تفرضه البيروقراطية الأوروبية من آلية إعادة التوطين القسرية؟

مترجم عن النسخة الألمانية التي تستند إلى ترجمةرابط خارجي المعهد الألماني البولندي.

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هنا، في أقصى شرق بولندا الحالية، ولدت إيلا لعائلة بولندية أرثوذكسية. وسرعان ما شعرت، أنها ولدت في منطقة شديدة الخصوصية في هذا البلد الذي يهيمن عليه مذهب الروم الكاثوليك: "لقد كان من بين جيراننا مسلمون من التتار، ويهود من ليتوانيا، وأرثوذكس من بيلاروسيا."

السوفييت والنازيون أجلوا شعوب المنطقة

على مر التاريخ المأساوي الذي عاشته بولندا، جرى مراراً وتكراراً قهر وإجلاء وقتل جماعات عرقية ودينية. ويشهد على ذلك حالياً "متحف سيبير التذكاري" الذي افتتح مؤخراً في مدينة بياويستوك. وقد أقيم في المبنى السابق لمحطة قطارات بوليسكي، حيث تم أثناء الحرب العالمية الثانية ترحيل عشرات الآلاف من الأشخاص نحو الشرق، إلى معسكرات العمل القسري السوفيتية التي أنشأت في عهد ستالين، بينما رُحِّلَ آخرون نحو الغرب إلى معسكرات التعذيب النازي في ألمانيا.

تم إنشاء ((متحف سيبير التذكاري)) في بياليستوك تخليداً لذكرى النازحين، من أجل جعل تاريخ عمليات الترحيل القسري معروفة للجمهور. Creative Commons 4.0 / Jan Szewczyk

لهذه الأسباب، أظهرت إيلا في شبابها، وأثناء دراستها الجامعية للقانون، اهتماماً بالشروط القانونية الإطارية للتعايش السلمي والديمقراطي بين مختلف الثقافات والشعوب.

وفي أول رحلة قامت بها في اتجاه الغرب بـ "الأوتوستوب"، وكان ذلك بصحبة داريوش، صديقها آنذاك (الذي أصبح زوجها حالياً)، اكتشفت أمراً، غيَّر حياتها: "في أحد الطرق الريفية بجنوب بولندا، سمح لنا شاب بالسفر معه، وأوضح لنا أنه سيسافر لعدة أسابيع إلى سويسرا، سائلاً، ما إذا كنا نريد أن نأتي معه"، تستذكر إيلا.

وتضيف: "لقد شاهدنا جبل ماترهورن الشاهق، والبحيرات الجبلية الجميلة، لكننا رأينا أيضاً لافتات الاقتراع الشعبي، وسمعنا عن المؤتمرات البلدية."

سويسرا كمصدر للإلهام، ومجال للبحث العلمي

إلا أن تلك الانطباعات لم تفارق إيلا حتى بعد عودتها إلى شرق بولندا: لذلك بدأت تتعمق في القراءة حول النظام السياسي لسويسرا، وكتبت رسالة ماجستير حول حقوق الشعب في سويسرا، بل وحصلت في نهاية المطاف على درجة الدكتوراه حول موضوع "الديمقراطية المباشرة في أوروبا."

ومنذ عشر سنوات تترأس عميدة كلية الحقوق بالإنابة، والأم لطفلين، مركز الديمقراطية المباشرة بجامعة بياويستوك. فضلاً عن ذلك تعتبر إيلا عضوةً مؤسسة في شبكة المبادرة السويسرية (Incjatywa Helwecka)رابط خارجي النشطة بجميع أنحاء بولندا.

"إننا نسعى من خلال ذلك إلى وضع معرفتنا بسويسرا في خدمة تطوير الديمقراطية البولندية"، تقول إيلا، التي تكررت رحلاتها بصفة مهنية وشخصية لذلك البلد الصغير بوسط أوروبا على مر الثلاثين عاماً الماضية. وبينما تطلق على المبادرات الشعبية والاستفتاءات في سويسرا وصف "النموذجية على مستوى العالم"، إلا أن المؤتمر البلدي بكانتون غلاروس والذي شهدته مؤخراً في إحدى زياراتها، لم يترك لديها انطباعاً جيداً بنفس القدر: "إن هذا النمط من مجالس الديمقراطية المباشرة يعتبر في رأيّ ذا طابع فولكلوري بالدرجة الأولى."

توظيف استراتيجي للديمقراطية المباشرة

في الأيام الأخيرة، وقبيل الانتخابات البرلمانية العاشرة، التي تُجرى منذ التحول عن النظام الشيوعي عام 1989، تشهد بولندا المزيد من الجدل حول جدوى نهج الديمقراطية المباشرة.

"إن هذه الاقتراعات الشعبية لا تؤدي إلى تعزيز الديمقراطية"، مثلما تقرر الخبيرة إيلا. لذلك فإنها لن تشارك بها، وسوف تضع في صندوق الانتخابات فقط بطاقة الانتخاب لعضوية مجلس النواب، وهو الغرفة السفلى للبرلمان، المعروفة باسم "السيم"، ولمجلس الشيوخ، أو الغرفة البرلمانية العليا، المعروفة باسم "السينات".

ويعود توجس إيلا إلى أن هذا الجمع بين الانتخاب والاقتراع يحمل طابعاً استراتيجياً: فمن خلال هذا الطرح العاجل لأربعة اقتراعات حول موضوعات سياسية محتدمة، وهي: اللاجئون، وأسوار الحدود، وسن التقاعد، يحاول حزب العدالة والقانون البولندي (PiS) الحاكم، وذو التوجه المحافظ الوطني، حشد ناخبيه.

فالاقتراعات تبدو كأنها قد فُصِّلت خِصيصاً لتناسب أنصار حزب العدالة والقانون من الجنسين. حيث يطرح السؤال، ما إذا كان "المرء يؤيد بيع الثروات القومية لشركات أجنبية"، وهو ما يؤدي إلى "فقدان رجال ونساء بولندا للسيطرة على المجالات الاقتصادية الاستراتيجية" ـ أو ما إذا كان المرء "يؤيد قبول آلاف من المهاجرين غير النظاميين القادمين من الشرق الأوسط وأفريقيا"، وهو الأمر الذي تطالب به "البيروقراطية الأوروبية".

إضافة لما سبق، فإن إجراء الاقتراعات بالتزامن مع الانتخابات يثير الريبة في مدى سرية التصويت، ذلك لأنه يجب في الأساس تسليم بطاقات الاقتراع بصورة منفصلة عن بطاقة الانتخاب. لكن من سيحجم عن وضعها في صندوق الاقتراع، سيبدو معارضاً للحكومة.

في ذات الوقت، يتحاشى الحزب بذلك "جملة من قوانين الانتخابات"، بحسب ما يؤكده السيد آندريه ياتسكيفيتش، زميل السيدة إيلا في مركز أبحاث الديمقراطية المباشرة.

الأستاذة إيلا كوزيليوسكا (في الوسط) برفقة زملائها أندرزيج جاكيوفيكز (على اليسار)، وإزابيلا كرازنيكا (على اليمين) من أمام مقرّ مركز أبحاث الديمقراطية بجامعة بياليستوك. Bruno Kaufmann /swissinfo

فبعكس ما ينص عليه الدستور البولندي، من عدم جواز تغيير قوانين الانتخاب خلال الستة أشهر التي تسبق الانتخابات، قام البرلمان البولندي منتصف شهر يوليو باتخاذ قرار بأغلبية ضئيلة بطرح أربعة موضوعات لاقتراع الناخبين وذلك بالتزامن مع انتخابات الخامس عشر من أكتوبر. وفي تحليل نشر مؤخراً، يوضح السيد ياتسكيفيتش أن الأغلبية الحاكمة قد قامت في الأشهر الأخيرة السابقة للانتخابات بتغيير "ما لا يقل عن 170 لائحة من لوائح قانون الانتخابات". وجميعها تستهدف تعزيز فرص الحكومة على حساب الأحزاب المعارضة.

وكمثال على ذلك يذكر السيد ياتسكيفيتش خفض عدد لجان الانتخاب للبولنديين والبولنديات بالخارج، والمعروف أنهم يصوتون على الأرجح لصالح الأحزاب الليبرالية.

وقد قوبل هذا النهج الذي انتهجته الحكومة بمعارضة متزايدة، خاصة بين سكان المناطق الحضرية في بولندا: وفي مطلع أكتوبر تظاهر ما يزيد عن مليون شخص بكافة أنحاء البلاد ضد هذه السياسة. أما عدد من يشاركون إيلا قلقها، فهو الأمر الذي سيتضح في يوم الاقتراع والانتخاب القادم.

الديمقراطية المباشرة في بولندا

في عام 1997 صوت البولنديون والبولنديات لصالح الدستور بصيغته الحالية. منذ ذلك الحين تمكنوا من إبداء آرائهم في أربع مسودات.

شهدت مسألة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 2003 وحدها مشاركة ما يزيد عن النسبة المطلوبة لاتخاذ القرار، وهي نسبة 50% ممن يحق لهم الانتخاب: حيث أعرب 78% من المشاركين الذين بلغت نسبتهم 59%، عن تأييدهم للانضمام. وبعد ذلك باثني عشر عاماً، ولأسباب تكتيكية طرح رئيس الدولة آنذاك برونيسواف كوموروفسكي، ثلاثة موضوعات ذات دوافع سياسية (وهي: تمويل الأحزاب، قانون الأغلبية الانتخابية، والعفو الضريبي).

وقد باءت هذه المناورة بفشل ذريع: حيث شارك في الاقتراع أقل من ثمانية بالمائة من الناخبين. على الجانب الآخر، حظيت الديمقراطية المباشرة بنجاح أكبر على المستوى المحلي: ففي كل عام يُجرى ما يقارب المائة اقتراع في البلديات والمحافظات.

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تحرير: دافيد أوغستير

ترجمة: هالة فرّاج

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