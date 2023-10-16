يوستوس داهيندن: معماري المستقبل

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MENAFN - Swissinfo) Deutsch (de) Justus Dahinden: Archäologe der Zukunft (الأصلي)Français (fr) Justus Dahinden, archéologue du futur

كان والد داهيندن مدرباً ثورياً لرياضة التزلج على الجليد: ففي سبعينيات القرن الماضي قام بوضع أسلوب جديد في هذه الرياضة، وهو المعروف باسم "مامبا". حيث يقوم على التمكن التام من التموّج يمنة ويسرة مثلما كان معروفاً حتى ذلك الحين، بل والانتقال به إلى درجة أكثر صعوبةً.

أما ابنه فقد ورث عنه هذه الرغبة في تحقيق الأشكال التي تحمل الكثير من المعاني، وقد عايشها كذلك لأول مرة على حافة أحد الجبال. حيث نُفِّذ أول بناء من تصميم المعماري يوستوس داهيندن فوق جبل ريغي، في مسقط رأس أبيه. كان كوخاً جبلياً أنيقا، يجمع بين سحر الأكواخ وتلك القمم الشاهقة التي تعانق السحاب.

Justus Dahinden mit einem Modell, 1970. Keystone

شعر داهيندن أن البناء الحداثي قد فقد البوصلة، إذ أصبح يفتقد إلى القيمة الجمالية واضحة المعالم. لذلك كان يبحث في التاريخ المعماري عن توجه يناسبه، ووجد ضالته في الأشكال الموغلة في القِدم، مثل القبة، والكرة، والبوابة، ولكن أيضاً في "العلب المتأرجحة"، مثلما هو الحال لدى المعماري الفرنسي-السويسري لو كوربوسييه.

الانحناء

فالزاوية المستقيمة بصفة خاصة، كانت تبدو لِداهيندن دائماً شيئاً غير طبيعي. لذلك استرشد أكثر بالأبنية الأثرية الموجودة فوق الهضاب والتي تعود إلى العصر الحجري، وكذلك بالأهرامات المدرَّجة من عصور ما قبل التاريخ. فتلك الهياكل المتجهة نحو السماء بأوجهها المنحنية، تتيح المجال للقاء بالكون الفسيح، لذلك أطلق عليها اسم "الأشكال الكونية". وقد بدت وكأنها أكثر تناسباً مع الإنسان: "فإمالة الواجهات ذات الزوايا القائمة (عادةً) التي تتخذ شكلاً منحنياً، تُقلّل مما تمثله الأبراج الشاهقة بارتفاعها الرأسي غير المحدود من 'خطر' على البشر، الذين يعيشون داخلها."

كان داهيندن يعتبر مبنى الأمم المتحدة على وجه الخصوص "رمزاً لانتفاء الإنسانية عن ثقافتنا." Keystone/Alessandro Della Valle

من هنا، جاء تنفيذه عام 1970 لهرم مبني من صلب خاص يتم تعريضه للصدأ بنسبة محددة، وذلك بمحاذاة بحيرة زيورخ. وقد رأى الكثيرون أن ذلك الهرم يُذكِّرهم بمعابد قبائل المايا، بينما شبّهه آخرون بمحطة قمرية. لكن خلف فكرة ذلك المبنى كانت تكمن أيضاً بعض الأفكار البراجماتية: فالمباني الهرمية لا تلقي بالكثير من الظلال، كما أن لوائح البناء في مدينة زيورخ، كانت تطالب آنذاك بالتراجع عن الأبنية ذات الطوابق العالية. إذن فلم يكن السيد داهيندن وحيداً في نفوره من ناطحات السحاب.

إلا أنه كان يعلم مسبقاً أن هذا البناء قد لا يحوز إعجاب الجميع. لذلك حجب المبنى عن الرؤية أثناء عمليات البناء، و"بعدما اكتمل، لم يكن في إمكان أي شخص تغيير الحال"، بحسب تصريحاته لمجلة "هوخبارتير" المتخصصة في العمارة.

"معبد استهلاكي" وكنيسة إرسالية

جدير بالذكر، أن المعماري يوستوس داهيندن كان مهتماً بخلق حالة وجدانية من خلال العمارة: سواء كان ذلك في مطعم للوجبات السريعة، مثل مطعم "الكرة الفضية"، حيث يلتقي رواده حول وجبات من البورغر بالجبن، أو مطعم "تانتاريس" الأنيق والذي يكاد يبدو كـ"معبد" للطبخ المتميز في مدينة ميونخ الألمانية. كما أنه ليس من قبيل الصدفة أن يكون أول مبنى يصممه داهيندن ملعباً لنادي كرة القدم بمدينة زيورخ، والذي كان من المفترض أن يتخذ شكل ضخم مثمن الأضلع، إلا أنه لم يفلح في الحصول على موافقة أغلبية الناخبين في التصويت الذي أجري بشأنه.

غير أنّه لم يُكتب لأحد أهراماته، التي بناها لأغراض ترفيهية، الاستمرار سوى بضعة سنوات، وقد حمل اسم: "شفابيلون". وبدا ذلك المبنى وكأنه نشأ من خيالات شخص مُخدَّر، حيث بُني في سبعينات القرن الماضي بلون برتقالي فاقع، ورسمت على واجهته شمس عملاقة. ضمّ هذا المركز الترفيهي أيضًا حلبة للتزلج على الجليد، ومرقصاً تحت الماء، وكان من السهل التكهن باسمه، ألا وهو: "الغواصة الصفراء" (وهو عنوان أغنية شهيرة لفريق البيتلز)، حيث أتيح للمتواجدين بذلك المرقص مشاهدة أسماك القرش المحبوسة داخل حوض زجاجي كبير.

مركز شوابيلون للتسوق في ميونيخ في عام 1979. Reinhard Stegen/Timeline Images

وبحسب قول داهيندن، فإن مبنى "شفابيلون" كان موجهاً "لمجتمع غير طبقي"، إلا أن مجموعة المحلات التي اشتمل عليها لم يحالفها الكثير من النجاح، حيث كان المركز منعزلا وبعيدا عن المدينة، وكانت المحال باهظة الثمن. فبعد افتتاحه بأربعة عشر شهراً فقط، اضطر مركز "شفابيلون" إلى الإغلاق.

لكن داهيندن لم يكن مهتماً بتلك "المعابد الاستهلاكية" وحدها: لذلك صمم العديد من الكنائس، إحداها في محل إقامته ببلدية فيتيكون بكانتون زيورخ، ولكن أيضاً بعض الكنائس في قارات أخرى. فالكنائس كانت بالنسبة له أبنية، تحمل فيها الأشكال اللافتة للنظر مغزىً محورياً وطقوسياً. إذن، فالشكل فيها يخدم أيضاً الوظيفة، ولكن بدون الشح الذي يميز المعمار الحداثي. حيث يعتقد داهيندن، أن الرموز المعمارية من شأنها حث البشر على استخدام المبنى.

Dahinden schuf die Wallfahrtskirche in Namuguongo in Uganda in Anlehnung an überdimensionale Rundhütten in der Region er nannte das "Akkulturation". Isabelle Prondzynski/CC BY 2.0

لم يُرِد داهندن إذن "معماراً أوروبياً صناعياً مستورداً، يتجاهل المعطيات الثقافية والرمزية باسم التطور الوظيفي. بل كان من شأن أبنيته التأقلم مع المعطيات المعمارية والرمزية للمواقع التي كان يبني بها. فالمعمار الذي يستورد مبادئ غربية بصورة أحادية الجانب، يحول دون استكشاف الثقافة الأفريقية لهويتها الحقيقية.

خيار الفشل

جدير بالذكر، أن داهيندن لم يكن فقط عضواً في جماعة المعماريين الإرساليين، بل كذلك في الجماعة العالمية للعمارة الاستشرافية، والتي كانت تسعى إلى تطوير عمارة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، لذلك كانت تلك الجماعة لا تعرف الحدود. وقد ضمت ضمن أعضائها أيضاً السويسري فالتر يوناس، الذي كان يحلم ببناء منازل عملاقة على هيئة أقماع.

فقد بدت المدن إبّان طفرة البناء التي أعقبت الحرب العالمية الثانية وقد وصلت إلى حدود إمكاناتها، إلا أن الإيمان بالمستقبل لم يكن قد انكسر. إذ تحولت اليوطوبيا لعدة سنوات قصيرة إلى خيار تخطيطي واقعي، ففي النهاية كان الناس آنذاك يعيشون في عصر رحلات الفضاء.

لقد كان الفشل بالنسبة لداهيندن دائماً خياراً مطروحاً، حيث صرح في أحد حواراته: "آه، هل تعلم؟ إن مثل تلك التجارب لا تفشل، بل إنها تنتج علماً." كما أن المباني التي نفذها، لم تنل كلها التقدير في السبعينات؛ حتى أن مبنى "شفابيلون" بعدما أغُلق، اشترته شركة تأمين سويسرية، ومن ثم قامت بهدم تلك اليوتوبيا.





Das Ferro-Haus am Seefeldquai in Zürich. Keystone

من ناحية أخرى أطلق الكثيرون على هرمه الذي بناه في مدينة زيورخ وصف "كومة الصدأ"، وكان البعض يسخرون من مطعم "تانتاريس" في ميونخ ويصفونه بـ "كنيسة الطريق السريع". أما اليوم فكلا المبنيين موضوعان تحت حماية الآثار، لأنهما يمثلان روح أحد عصور الانطلاق.

ترجمة: هالة فرّاج

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