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الرئيس التونسي يؤكد موقف بلاده الثابت والداعم لشعبنا

10/16/2023 2:57:03 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تونس/PNN/أكد الرئيس التونسي قيس سعَيد، اليوم الأحد، ثبات موقف بلاده الداعم والمساند للشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة كافة وإقامة دولته المستقلة.

وتنفيذا لتعليمات الرئيس قيس سعَيد، فقد أقلعت اليوم، طائرة عسكرية محملة بحوالي 12 طنا من المستلزمات الطبية والصحية وحليب الأطفال، لأبناء الشعب الفلسطيني.

وكانت قد أقيمت نقاط في ختلف الولايات التونسية لاستقبال تبرعات مادية وعينية لصالح الشعب الفلسطيني.

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