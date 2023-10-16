الرئيس التونسي يؤكد موقف بلاده الثابت والداعم لشعبنا

(MENAFN
- Palestine News Network )
تونس/PNN/أكد الرئيس التونسي قيس سعَيد، اليوم الأحد، ثبات موقف بلاده الداعم والمساند للشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة كافة وإقامة دولته المستقلة.
وتنفيذا لتعليمات الرئيس قيس سعَيد، فقد أقلعت اليوم، طائرة عسكرية محملة بحوالي 12 طنا من المستلزمات الطبية والصحية وحليب الأطفال، لأبناء الشعب الفلسطيني.
وكانت قد أقيمت نقاط في ختلف الولايات التونسية لاستقبال تبرعات مادية وعينية لصالح الشعب الفلسطيني.
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