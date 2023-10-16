مستعمرون يقتحمون خربة الفارسية ويشرعون بحراثة أرض

(MENAFN
- Palestine News Network )
الأغوار/PNN/شرع مستعمرون، اليوم الأحد، بحراثة أرض في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية، في محاولة للاستيلاء عليها.
وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات بأن ما يزيد على 20 مستعمرا اقتحموا تجمع نبع الغزال في خربة الفارسية، وشرعوا بحراثة أرض قرب خيام المواطن علي زهدي أبو محسن، كما اعتدوا على السكان بالحجارة، علما أن الأرض ذاتها كان مستعمر قد شرع بحراثتها الأسبوع الماضي، لكن السكان والمتضامنين تمكنوا من طرده.
وكانت قوة من "مجلس المستعمرات" برفقة الشرطة وجيش الاحتلال الإسرائيليَين قد اقتحمت، في وقت سابق اليوم، مساكن المواطن علي أبو محسن واحتجزت عائلته، وحاولت الاستيلاء على جراره الزراعي، لكن المواطنين والمتضامنين المتواجدين في المنطقة حالوا دون ذلك، إذ دارت مناوشات بينهم وبين قوات الاحتلال.
كما أفاد رئيس مجلس قروي المالح والمضارب البدوية مهدي دراغمة، بأن عائلة المواطن أبو محسن تتعرض لاعتداءات متكررة من المستعمرين منذ حوالي أسبوع، إذ يحاولون إجبارهم على مغادرة المنطقة، فيما قام "مجلس المستعمرات" بتهديدهم ومطالبتهم بالرحيل عنها نهائيا.
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