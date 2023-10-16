مستعمرون يقتحمون خربة الفارسية ويشرعون بحراثة أرض

MENAFN - Palestine News Network ) الأغوار/PNN/شرع مستعمرون، اليوم الأحد، بحراثة أرض في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية، في محاولة للاستيلاء عليها.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات بأن ما يزيد على 20 مستعمرا اقتحموا تجمع نبع الغزال في خربة الفارسية، وشرعوا بحراثة أرض قرب خيام المواطن علي زهدي أبو محسن، كما اعتدوا على السكان بالحجارة، علما أن الأرض ذاتها كان مستعمر قد شرع بحراثتها الأسبوع الماضي، لكن السكان والمتضامنين تمكنوا من طرده.

وكانت قوة من "مجلس المستعمرات" برفقة الشرطة وجيش الاحتلال الإسرائيليَين قد اقتحمت، في وقت سابق اليوم، مساكن المواطن علي أبو محسن واحتجزت عائلته، وحاولت الاستيلاء على جراره الزراعي، لكن المواطنين والمتضامنين المتواجدين في المنطقة حالوا دون ذلك، إذ دارت مناوشات بينهم وبين قوات الاحتلال.

كما أفاد رئيس مجلس قروي المالح والمضارب البدوية مهدي دراغمة، بأن عائلة المواطن أبو محسن تتعرض لاعتداءات متكررة من المستعمرين منذ حوالي أسبوع، إذ يحاولون إجبارهم على مغادرة المنطقة، فيما قام "مجلس المستعمرات" بتهديدهم ومطالبتهم بالرحيل عنها نهائيا.