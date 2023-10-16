وزير بحكومة نتنياهو: نحن فشلنا

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل ابيب /PNN / قال وزير المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش" إن "إسرائيل" تمر بوقت وصفه العصيب، وأن ما عاشته "إسرائيل" خلال الأسبوع الأخير حدث لا يمكن تصوره.
وأضاف، "أقف أمامكم اليوم وأتحمل مسؤولية ما كان وما سيكون، نحن نمر بوقت عصيب، المجزرة التي أصابتنا في سمحات توراة هي الشيء المروع الذي عرفناه، ما حدث في دولة إسرائيل حدث لا يمكن تصوره ولم يشهده العالم منذ المحرقة".
وأردف، "يجب أن نعترف بصدق، وبألم وبرأس منحني: لقد فشلنا. لقد فشلنا في تحقيق العقد بين الدولة ومواطنيها، عقد كتب بالدم والآن تلطخ بالدماء".
وفي تصريح منفصل، قال وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق "موشيه يعالون": "نتنياهو يشكل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل، عليه أن يستقيل الآن".
MENAFN16102023000205011050ID1107245384
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.