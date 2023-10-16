وزير بحكومة نتنياهو: نحن فشلنا

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / قال وزير المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش" إن "إسرائيل" تمر بوقت وصفه العصيب، وأن ما عاشته "إسرائيل" خلال الأسبوع الأخير حدث لا يمكن تصوره.

وأضاف، "أقف أمامكم اليوم وأتحمل مسؤولية ما كان وما سيكون، نحن نمر بوقت عصيب، المجزرة التي أصابتنا في سمحات توراة هي الشيء المروع الذي عرفناه، ما حدث في دولة إسرائيل حدث لا يمكن تصوره ولم يشهده العالم منذ المحرقة".

وأردف، "يجب أن نعترف بصدق، وبألم وبرأس منحني: لقد فشلنا. لقد فشلنا في تحقيق العقد بين الدولة ومواطنيها، عقد كتب بالدم والآن تلطخ بالدماء".

وفي تصريح منفصل، قال وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق "موشيه يعالون": "نتنياهو يشكل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل، عليه أن يستقيل الآن".