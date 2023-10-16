تنزانيا: وقفة دعم وإسناد لشعبنا في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
دار السلام/PNN/شارك آلاف المواطنين في العاصمة التنزانية دار السلام، اليوم الأحد، في وقفة أمام أحد أكبر مساجد العاصمة، للتعبير عن تضامنهم وإسنادهم للشعب الفلسطيني.
وأطلع سفير دولة فلسطين حمدي منصور أبو علي الجماهير المحتشدة على وحشية العدوان الإسرائيلي على أهل غزة المحاصرين، وعلى أساليب العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني المحتل في غزة والضفة.
وأقامت الحشود صلاة الغائب على أرواح الشهداء.
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