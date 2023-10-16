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تنزانيا: وقفة دعم وإسناد لشعبنا في غزة

10/16/2023 2:57:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) دار السلام/PNN/شارك آلاف المواطنين في العاصمة التنزانية دار السلام، اليوم الأحد، في وقفة أمام أحد أكبر مساجد العاصمة، للتعبير عن تضامنهم وإسنادهم للشعب الفلسطيني.

وأطلع سفير دولة فلسطين حمدي منصور أبو علي الجماهير المحتشدة على وحشية العدوان الإسرائيلي على أهل غزة المحاصرين، وعلى أساليب العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني المحتل في غزة والضفة.

وأقامت الحشود صلاة الغائب على أرواح الشهداء.


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