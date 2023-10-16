Monday, 16 October 2023 11:43 GMT

الاحتلال يمنع موكب الشهيد دويكات من المرور عبر حاجز عورتا

10/16/2023 2:57:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN/منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة عند حاجز عورتا العسكري جنوب نابلس، اليوم الأحد، موكب تشييع جثمان الشهيد كرم أيمن دويكات، من المرور عبر الحاجز باتجاه مسقط رأسه في بلدة بيتا.

وأفاد أمين سر حركة "فتح" في بيتا منور بني شمسة، بأن قوات الاحتلال ما زالت تمنع موكب الشهيد من المرور عبر الحاجز منذ أكثر من ساعة ونصف الساعة، مع تواجد مجموعة من المستعمرين المسلحين عند الحاجز.


MENAFN16102023000205011050ID1107245380

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث