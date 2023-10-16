الاحتلال يمنع موكب الشهيد دويكات من المرور عبر حاجز عورتا

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة عند حاجز عورتا العسكري جنوب نابلس، اليوم الأحد، موكب تشييع جثمان الشهيد كرم أيمن دويكات، من المرور عبر الحاجز باتجاه مسقط رأسه في بلدة بيتا.
وأفاد أمين سر حركة "فتح" في بيتا منور بني شمسة، بأن قوات الاحتلال ما زالت تمنع موكب الشهيد من المرور عبر الحاجز منذ أكثر من ساعة ونصف الساعة، مع تواجد مجموعة من المستعمرين المسلحين عند الحاجز.
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