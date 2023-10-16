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الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين بينهم سيدة من القدس

10/16/2023 2:57:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أربعة شبان، وسيدة، من محافظة القدس المحتلة.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى بالقدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت السيدة نهلة صيام، والشاب أحمد مازن الأسمر، من البلدة القديمة بالقدس، ومحمد أمجد طه، ومهدي مكحل، من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وأضافت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المعتقل المحرر إياد إلياس ربيع، من بلدة بيت عنان، شمال غرب القدس المحتلة.

وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال محلا تجاريا في القدس وفتشته، ونصبت حاجزا مقابل ملعب الشيخ جراح، وأوقفت المركبات وفتشتها.


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