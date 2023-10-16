الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين بينهم سيدة من القدس

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أربعة شبان، وسيدة، من محافظة القدس المحتلة.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى بالقدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت السيدة نهلة صيام، والشاب أحمد مازن الأسمر، من البلدة القديمة بالقدس، ومحمد أمجد طه، ومهدي مكحل، من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.
وأضافت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المعتقل المحرر إياد إلياس ربيع، من بلدة بيت عنان، شمال غرب القدس المحتلة.
وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال محلا تجاريا في القدس وفتشته، ونصبت حاجزا مقابل ملعب الشيخ جراح، وأوقفت المركبات وفتشتها.
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