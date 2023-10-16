غنيم: ما تبقّى من مصادر مياه في قطاع غزة هو الحد الأدنى الموصى به عالميا للبقاء على قيد الحياة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/قال رئيس سلطة المياه الوزير مازن غنيم، إن ما تبقّى من مصادر مياه في قطاع غزة لا يكفي لتأمين 15 لترا للفرد، وهو الحد الأدنى الموصى به من منظمة الصحة العالمية للبقاء على قيد الحياة.
وحذر الوزير غنيم، في تصريح صحفي له، اليوم الأحد، من استمرار توقف أنظمة تزويد المياه، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في توفير الحماية بشكل عاجل لطواقم سلطة المياه الفنية، لتتمكن من تشغيل المنشآت وتأمين المياه للمواطنين.
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