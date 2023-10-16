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غنيم: ما تبقّى من مصادر مياه في قطاع غزة هو الحد الأدنى الموصى به عالميا للبقاء على قيد الحياة

10/16/2023 2:56:59 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN/قال رئيس سلطة المياه الوزير مازن غنيم، إن ما تبقّى من مصادر مياه في قطاع غزة لا يكفي لتأمين 15 لترا للفرد، وهو الحد الأدنى الموصى به من منظمة الصحة العالمية للبقاء على قيد الحياة.

وحذر الوزير غنيم، في تصريح صحفي له، اليوم الأحد، من استمرار توقف أنظمة تزويد المياه، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في توفير الحماية بشكل عاجل لطواقم سلطة المياه الفنية، لتتمكن من تشغيل المنشآت وتأمين المياه للمواطنين.


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