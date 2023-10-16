مستعمرون يهاجمون مواطنين ورعاة ماشية جنوب الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN/هاجم مستعمرون، مساء اليوم الأحد، رعاة ماشية ومواطنين في قرى مسافر يطا، جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل راتب الجبور لـ"وفـا"، إن مستعمرين من مستعمرة "كرمئيل" المقامة على أراضي المواطنين جنوب الخليل، هاجموا بحماية جنود الاحتلال، منازل عدد من المواطنين من عائلة الهذالين في قرية أم الخير، ومنعوهم من الخروج من منازلهم بقوة السلاح وهددوهم بالقتل.

وأضاف أن عددا من مستعمري مستعمرة "بني حيفر" المقامة على أراضي المواطنين من عائلة المهانية جنوب شرق بلدة بني نعيم، هاجموا رعاة الماشية في قرية البويب وهددوهم بالقتل، فيما أطلق جنود الاحتلال الرصاص صوب مركبتين قرب قرية ماعين شرق يطا، دون وقوع إصابات.

وأشار الجبور إلى أن مستعمرين من مستعمرة "سوسيا" المقامة على أراضي المواطنين جنوب شرق يطا، اعتدَوا على شابين في منطقة جورة الجمل بقرية سوسيا، من عائلة النواجعة وحطموا زجاج مركبتهما، ما تسبب بإصابتهما برضوض وكدمات، وقد جرى علاجهما ميدانيا.



