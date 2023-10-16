مستعمرون يهاجمون مواطنين ورعاة ماشية جنوب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN/هاجم مستعمرون، مساء اليوم الأحد، رعاة ماشية ومواطنين في قرى مسافر يطا، جنوب الخليل.
وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل راتب الجبور لـ"وفـا"، إن مستعمرين من مستعمرة "كرمئيل" المقامة على أراضي المواطنين جنوب الخليل، هاجموا بحماية جنود الاحتلال، منازل عدد من المواطنين من عائلة الهذالين في قرية أم الخير، ومنعوهم من الخروج من منازلهم بقوة السلاح وهددوهم بالقتل.
وأضاف أن عددا من مستعمري مستعمرة "بني حيفر" المقامة على أراضي المواطنين من عائلة المهانية جنوب شرق بلدة بني نعيم، هاجموا رعاة الماشية في قرية البويب وهددوهم بالقتل، فيما أطلق جنود الاحتلال الرصاص صوب مركبتين قرب قرية ماعين شرق يطا، دون وقوع إصابات.
وأشار الجبور إلى أن مستعمرين من مستعمرة "سوسيا" المقامة على أراضي المواطنين جنوب شرق يطا، اعتدَوا على شابين في منطقة جورة الجمل بقرية سوسيا، من عائلة النواجعة وحطموا زجاج مركبتهما، ما تسبب بإصابتهما برضوض وكدمات، وقد جرى علاجهما ميدانيا.
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