جيش الاحتلال يواصل شن غارات عنيفة على غزة... 2670 شهيدا وأكثر من 9000 مصاب

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، إرتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم العاشر علىالتوالي إلى 2670 شهيدا، و9600 مصاب,

واستشهد 7 أفراد من طواقم الدفاع المدني في غزة، الليلة، في غارتين لطائرات الاحتلال الحربية في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، ووسطها.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارة إسرائيلية على مقرين للدفاع المدني ومركباته في تل الهوا، ووسط غزة، ما أدى لارتقاء 7 من طواقمه شهداء، وإصابة آخرين.

كما شنت طائرات الاحتلال عدة غارات متواصلة على مناطق تل الهوا، وحي الزيتون، والشجاعية، ضمن ما يعرف "الحزام الناري" وهو قصف مكثف لعدة مناطق مترابطة على طول خط واحد، بهدف تدمير أكبر عدد من منازل المواطنين والبنية التحتية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طائرات الاحتلال الحربية، شنت 5 غارات بمحيط مستشفى القدس التابع له في قطاع غزة.