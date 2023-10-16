جيش الاحتلال يواصل شن غارات عنيفة على غزة... 2670 شهيدا وأكثر من 9000 مصاب

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، إرتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم العاشر على
التوالي إلى 2670 شهيدا، و9600 مصاب,
واستشهد 7 أفراد من طواقم الدفاع المدني في غزة، الليلة، في غارتين لطائرات الاحتلال الحربية في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، ووسطها.
وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارة إسرائيلية على مقرين للدفاع المدني ومركباته في تل الهوا، ووسط غزة، ما أدى لارتقاء 7 من طواقمه شهداء، وإصابة آخرين.
كما شنت طائرات الاحتلال عدة غارات متواصلة على مناطق تل الهوا، وحي الزيتون، والشجاعية، ضمن ما يعرف "الحزام الناري" وهو قصف مكثف لعدة مناطق مترابطة على طول خط واحد، بهدف تدمير أكبر عدد من منازل المواطنين والبنية التحتية.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طائرات الاحتلال الحربية، شنت 5 غارات بمحيط مستشفى القدس التابع له في قطاع غزة.
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