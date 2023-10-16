شهيد وثلاث إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر

(MENAFN
- Palestine News Network )
أريحا/PNN- استشهد شاب، وأصيب 3 آخرون بالرصاص الحي، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.
وأفادت مصاد محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر، واندلعت مواجهات في المخيم أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، ما أدى لاستشهاد الأسير المحرر معين دامو (21 عاما)، وإصابة ثلاثة آخريم أحدهم وصفت إصابته خطيرة.
وأضافت أن الشهيد دامو، كان قد أصيب بعدة أعيرة نارية ورصاصة في الرأس من مسافة الصفر، وهو قرب مسجد بالمخيم.
واعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين من المخيم.
MENAFN16102023000205011050ID1107245375
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.