شهيد وثلاث إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر

MENAFN - Palestine News Network ) أريحا/PNN- استشهد شاب، وأصيب 3 آخرون بالرصاص الحي، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.

وأفادت مصاد محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر، واندلعت مواجهات في المخيم أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، ما أدى لاستشهاد الأسير المحرر معين دامو (21 عاما)، وإصابة ثلاثة آخريم أحدهم وصفت إصابته خطيرة.

وأضافت أن الشهيد دامو، كان قد أصيب بعدة أعيرة نارية ورصاصة في الرأس من مسافة الصفر، وهو قرب مسجد بالمخيم.

واعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين من المخيم.







