استشهاد شاب من طولكرم متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم/PNN- أفاد مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، صباح اليوم الإثنين، باستشهاد الشاب رامي بلال حسان (33 عاما) من ضاحية ارتاح جنوب طولكرم، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في الرقبة يوم الجمعة الماضي.
وكان الشهيد حسان قد استُشهد برصاص قناص الاحتلال في الرأس، خلال مروره بمركبته غرب مدينة طولكرم.
وبارتقاء حسان، يرتفع عدد شهداء طولكرم منذ الجمعة الماضية إلى ثمانية.
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