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استشهاد شاب من طولكرم متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

10/16/2023 2:56:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم/PNN- أفاد مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، صباح اليوم الإثنين، باستشهاد الشاب رامي بلال حسان (33 عاما) من ضاحية ارتاح جنوب طولكرم، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في الرقبة يوم الجمعة الماضي.

وكان الشهيد حسان قد استُشهد برصاص قناص الاحتلال في الرأس، خلال مروره بمركبته غرب مدينة طولكرم.

وبارتقاء حسان، يرتفع عدد شهداء طولكرم منذ الجمعة الماضية إلى ثمانية.


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