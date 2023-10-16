“يديعوت أحرونوت”: مقتل ضابط في الجيش الإسرائيلي على حدود لبنان

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مقتل أحد الضباط نتيجة إطلاق نار مضاد للدبابات على الحدود اللبنانية.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن“الجيش الإسرائيلي سمح بنشر اسم الملازم أميتاي تسفي غرانوت (24 سنة) من تل أبيب، قائد فريق في الكتيبة 75 تشكيل اقتحام من الجولان، سقط أمس أثناء نشاط عملياتي نتيجة إطلاق نار مضاد للدبابات بالقرب من موقع نوريت”، دون مزيد من التفاصيل.

و”نوريت” هو موقع عسكري إسرائيلي يقع في المنطقة الغربية من الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وأعلنت جماعة“حزب الله” اللبنانية، الأحد، مهاجمة ثكنة و5 مواقع عسكرية إسرائيلية عند الحدود الجنوبية للبنان.

وقال“حزب الله” في بيانين منفصلين إن مقاتليه“هاجموا 5 مواقع” إسرائيلية حدودية“بالأسلحة المباشرة والمناسبة”.

وأوضح أن المواقع التي هاجمها هي“جل العلام، بركة ريشا، موقع راميا، موقع المنارة وموقع العباد”.

وأوضح الحزب أن عناصره قاموا أيضا“بمهاجمة ثكنة حانيتا بالصواريخ الموجهة” وذلك“ردا على قتل وجرح الصحافيين والمدنيين” في بلدتي علما الشعب وشبعا.

ولفت إلى أن“الهجوم أدى إلى إصابة دبابتين من نوع ميركافا وناقلة جند مجنزرة وسقوط عدد من القتلى والجرحى” في صفوف الإسرائيليين.

ومساء الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة البنية التحتية العسكرية في لبنان.

وأضاف، في بيان:“في الوقت نفسه، وردت أنباء عن إطلاق نار على قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية، فيما ردت قوات الجيش بإطلاق النار”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا عسكريا وقصفا متبادلا بين مقاتلي“حزب الله” والجيش الإسرائيلي بصورة متقطعة، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وفي السياق، أطلقت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الأحد، 20 صاروخا من جنوبي لبنان على مستوطنات إسرائيلية، بحسب بيان صادر عنها نشرته عبر منصة تلغرام.

وقال البيان إن“كتائب القسام- لبنان، قصفت مستوطنتي شلومي ونهاريا ومحيطهما شمال فلسطين المحتلة بـ20 صاروخا”، وذلك ردا على الحرب على غزة.