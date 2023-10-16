الطقس: أجواء غائمة جزئيا إلى باردة والحرارة أقل من معدلها العام

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى غائم وباردا تسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا إلى بارد، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بقليل، وتبقى فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأربعاء: أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق وغائمة جزئيا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والخميس المقبل: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا تسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الليل وساعات الصباح الباكر، ومن خطر التزحلق على الطرقات.



