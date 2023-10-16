الطقس: أجواء غائمة جزئيا إلى باردة والحرارة أقل من معدلها العام

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى غائم وباردا تسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا إلى بارد، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
وغدا الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بقليل، وتبقى فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
أما الأربعاء: أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق وغائمة جزئيا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
والخميس المقبل: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا تسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الليل وساعات الصباح الباكر، ومن خطر التزحلق على الطرقات.
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