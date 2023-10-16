MENAFN - Palestine News Network ) وزارة الصحة، اليوم الإثنين، إرتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم العاشر علىالتوالي إلى 2670 شهيدا، واكثر من 9000 مصاب,بالإضافة إلى مئات المفقودين تحت الأنقاض

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استشهاد الأسير المحرر معين دامو (21 عاما)، وإصابة ثلاثة آخرين أحدهم وصفت إصابته خطيرة. خلال مواجهات مع قوات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.

أفاد مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، صباح اليوم الإثنين، باستشهاد الشاب رامي بلال حسان (33 عاما) من ضاحية ارتاح جنوب طولكرم، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في الرقبة يوم الجمعة الماضي.

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نقلت قناة "إن بي سي" الأميركية عن مسؤول في السفارة الفلسطينية بواشنطن قوله، إن معبر رفح سيفتح اليوم الاثنين بدءا من التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، لمغادرة الأجانب ومزدوجي الجنسية إلى مصر، ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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الجيش الإسرائيلي، يعلن مقتل أحد الضباط نتيجة إطلاق نار مضاد للدبابات على الحدود اللبنانية.، كما أعلن أن حصيلة قتلاه منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين أول/أكتوبر الجاري، قد بلغ 1400 قتيل.





توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى غائم وباردا تسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا