(MENAFN
- Palestine News Network )
وزارة الصحة، اليوم الإثنين، إرتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم العاشر على
التوالي إلى 2670 شهيدا، واكثر من 9000 مصاب,بالإضافة إلى مئات المفقودين تحت الأنقاض
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استشهاد الأسير المحرر معين دامو (21 عاما)، وإصابة ثلاثة آخرين أحدهم وصفت إصابته خطيرة. خلال مواجهات مع قوات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.
أفاد مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، صباح اليوم الإثنين، باستشهاد الشاب رامي بلال حسان (33 عاما) من ضاحية ارتاح جنوب طولكرم، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في الرقبة يوم الجمعة الماضي.
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نقلت قناة "إن بي سي" الأميركية عن مسؤول في السفارة الفلسطينية بواشنطن قوله، إن معبر رفح سيفتح اليوم الاثنين بدءا من التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، لمغادرة الأجانب ومزدوجي الجنسية إلى مصر، ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
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الجيش الإسرائيلي، يعلن مقتل أحد الضباط نتيجة إطلاق نار مضاد للدبابات على الحدود اللبنانية.، كما أعلن أن حصيلة قتلاه منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين أول/أكتوبر الجاري، قد بلغ 1400 قتيل.
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى غائم وباردا تسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا
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