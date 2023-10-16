رئيس كولومبيا يهدد بقطع العلاقات مع إسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network )
بوغوتا/PNN- هدد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بقطع العلاقات مع إسرائيل، التي منعت تصدير المعدات الأمنية إلى كولومبيا بسبب موقفها من الاعتداء الإسرائيلي على غزة.
وكتب غوستافو بيترو على شبكة X: "إذا اضطررنا إلى تعليق العلاقات مع إسرائيل - فإننا سنعلقها. نحن لا نؤيد الإبادة الجماعية.. في يوم من الأيام، سيطلب منا جيش الدفاع الإسرائيلي وحكومة إسرائيل الصفح عما فعله شعبهم في بلدنا. سأعانقهم وسيبكون على القتل في أوشفيتز وغزة، وأيضا على أوشفيتز الكولومبية".
جاء ذلك بعد استدعاء سفيرة كولومبيا لدى تل أبيب على خلفية تصريحات رئيس بلادها جوستافو بيترو، بشأن الحرب على غزة، التي اعتبرتها إسرائيل "تصريحات عدائية ومعادية للسامية".
وقررت إسرائيل وقف الصادرات الدفاعية إلى كولومبيا.
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