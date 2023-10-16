معرض الصقور والصيد السعودي الدولي يثري الطفل برحلة بصرية عن الصقر

الرياض – أصداف نيوز:

يثري معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023 الطفل، بمعلومات تفصيلية عن أجزاء جسم الصقر، حيث يشارك في رحلة بصرية مع الطائر الذي يشكل إرثاً للآباء والأجداد في المملكة.

وتأتي فكرة الرحلة عبر وقوف الطفل أمام شاشة تلفزيونية، والإشارة إلى أي جزء من أجزاء جسم الصقر، وبالضغط عليها تظهر أمامه معلومات تفصيلية عن طريق مقاطع فيديو ورسوم بيانية حول الجزء الذي اختاره، إذ تستعين الرحلة بأحدث التقنيات التي تجذب الطفل وتدفعه إلى التفاعل معها.

الرحلة مع الصقر والمسماة“مخطط الصقر” تقع ضمن ألعاب ومسابقات عدة تضمها منطقة صقار المستقبل، التي هيأها معرض الصقور والصيد السعودي الدولي للأطفال بجميع مراحلهم العمرية، سعياً إلى تأهيله صقارًا للمستقبل.

وينظم نادي الصقور السعودي النسخة الخامسة من معرض الصقور والصيد السعودي الدولي بمقره في مَلهم شمال مدينة الرياض، في معرض يعد الأضخم من نوعه في المنطقة والعالم، وسط نجاح صاحب نسخه الأربع الماضية، متضمناً أجنحة لشركات الأسلحة، ومنطقة لعرض الصقور، وجناحاً لأدوات ومستلزمات التخييم، والسيارات المجهزة لأغراض الرحلات البرية، ومناطق للفنون والتفاعل العائلية، وجناح صقار المستقبل، إضافة إلى متحف رقمي، والكثير من الفعاليات المصاحبة.–واس