مؤتمر“هي هَبْ” بالشراكة مع“مستقبل الأزياء” يكشف عن قائمة المشاركين في نسخة 2023

(MENAFN
- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز :
أعلن مؤتمر“هي هَبْ” بالشراكة مع“مستقبل الأزياء” (Fashion Futures)، إحدى فعاليات هيئة الأزياء في المملكة العربية السعودية، عن أكبر مؤتمر للأزياء وأسلوب الحياة في المنطقة، بمشاركة مجموعة كبيرة من الشخصيات الرائدة في عالم الموضة والجمال والمشاهير والفنّانين والخبراء الإقليميين والعالميين وأهمّ دور الأزياء والعلامات التجارية العالمية. وستنطلق فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر في حي جاكس بمدينة الرياض في الفترة ما بين 3 و7 نوفمبر 2023. تشمل قائمة المشاركين هذا العام أيقونة الموضة وعارضة الأزياء العالمية كيت موس، والنجمة نادين نجيم، ومدراء الإبداع في دار أوسكار دي لارنتا، ورائدة الأعمال ومستشارة العلامات الفاخرة نجود الرميحي، ودار بدو المستقبل (Future Bedouins) وغيرهم، حيث سيلقون الضوء على أحدث التوجّهات في عالم الأزياء والجمال والفن والتصميم، بهدف إلهام الحضور من المحترفين في القطاع ومحبّي الموضة والأزياء.
وفي نسخته لهذا العام، يتعاون مؤتمر“هي هَبْ” مع“مستقبل الأزياء” لإضفاء المزيد من الثراء على فعالياته عبر مجموعة غنية من جلسات الحوار والحصص التعليمية وورش العمل والمعارض التفاعلية والعروض الفنية والعروض الموسيقية الحية.
ويمكن للراغبين في حضور المؤتمر، شراء التذاكر الآن عبر [رابط التذاكر ]. حيث يتيح“هي هَبْ” و“مستقبل الأزياء” هذا العام خيارات متعددة وفئات مختلفة من التذاكر تشمل تذاكر اليوم واحد وتذاكر كامل أيام المؤتمر لمدة 5 أيام. هناك أيضاً تذاكر الحصص التعليمية (Masterclass) وورش العمل والندوات الثقافية المختلفة. كما يتوفر عدد محدود من تذاكر VIP التي تقدم دخول حصري لبعض المناطق وإمكانية دخول جميع الحصص التعليمية (Masterclass).
وعلى مدى خمسة أيام من الفعاليات المتنوعة، سيستكشف“هي هَبْ” التحوّلات الجارية في عالم الأزياء مع عدد من أيقونات الموضة ودور الأزياء العالمية والإقليمية مثل“إيف سان لوران بيوتي”، و”جيمي تشو”، وخبير مكياج المشاهير“هنداش”، و”يون آن” المديرة الإبداعية في Ambush ومجوهرات Dior Homme والمشرفة العالمية للتوجّهات النسائية لدى نايكي؛ إضافة إلى كارلا ويلش، منسّقة أزياء المشاهير والمديرة الإبداعية، والمخرج والمصور دكستر نيفي، وإليزابيث فون دير غولتز، الرئيس التنفيذي لشركة براونز والرئيس التنفيذي للأزياء والتسويق في FARFETCH؛ ويوهان ليندبرغ مؤسس J. Lindeberg و JAY3LLE.
كما سيقوم المؤتمر بتسليط الضوء على التوجّهات التي تقود صناعة الأزياء والتصميم المتنامية بشكل سريع في السعودية والمنطقة، وذلك مع أبرز روّاد الأعمال والمصمّمين والمشاهير، ومن بينهم المصمّمة أندريا وازن، ومدير قسم الأزياء في مجلة“هي” جيف عون، وسارة أبو داود، الرئيس التنفيذي والمؤسسة لشركة يتاغان للمجوهرات، والممثلة ستيفاني عطالله.
وسيوفّر مؤتمر“هي هَبْ” منصّة معرفية تفاعلية تقدم حصص تعليمية وجلسات حوارية مع متخصّصين من معاهد ومؤسّسات الأزياء والتصميم العالمية الرائدة بهدف إلهام الجيل الجديد من روّاد الأعمال والمبدعين في مجال الأزياء، ومن أبرز المشاركين الدكتورة ليلى نيري، رئيسة برامج ماجستير الفنون في المعهد الفرنسي للأزياء في باريس؛ والدكتورة أندريه آن ليميو، مديرة الأبحاث ورئيسة مجلس الاستدامة لدى IFM-Kering؛ وأدريان روبرتس، المدير الدولي للتعليم في أكاديمية ACM، وأمين صندوق GFF ورئيس GFWi؛ إلى جانب فلافيا كولاتينا، كبيرة مصمّمي منتجات الجلود في أكاديمية ACM؛ وسونيا فيروني، الرئيس التنفيذي لـ Modateca Deanna ومديرة CKD Master؛ وأوزليم شاكر، مستشارة المظهر والاتصال.
منذ انطلاقته الأولى عام 2021، أضحى“هي هَبْ” أحد أبرز مؤتمرات الأزياء الرائدة في المنطقة، وهذا العام، يعود في نسخته الثالثة مع برنامج أوسع وأكبر يركّز على الاحتفاء بالمساهمات القيّمة التي قدّمها المجتمع العربي لعالم الأزياء والفن والتصميم.
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