مؤتمر“هي هَبْ” بالشراكة مع“مستقبل الأزياء” يكشف عن قائمة المشاركين في نسخة 2023

الرياض – أصداف نيوز :

أعلن مؤتمر“هي هَبْ” بالشراكة مع“مستقبل الأزياء” (Fashion Futures)، إحدى فعاليات هيئة الأزياء في المملكة العربية السعودية، عن أكبر مؤتمر للأزياء وأسلوب الحياة في المنطقة، بمشاركة مجموعة كبيرة من الشخصيات الرائدة في عالم الموضة والجمال والمشاهير والفنّانين والخبراء الإقليميين والعالميين وأهمّ دور الأزياء والعلامات التجارية العالمية. وستنطلق فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر في حي جاكس بمدينة الرياض في الفترة ما بين 3 و7 نوفمبر 2023. تشمل قائمة المشاركين هذا العام أيقونة الموضة وعارضة الأزياء العالمية كيت موس، والنجمة نادين نجيم، ومدراء الإبداع في دار أوسكار دي لارنتا، ورائدة الأعمال ومستشارة العلامات الفاخرة نجود الرميحي، ودار بدو المستقبل (Future Bedouins) وغيرهم، حيث سيلقون الضوء على أحدث التوجّهات في عالم الأزياء والجمال والفن والتصميم، بهدف إلهام الحضور من المحترفين في القطاع ومحبّي الموضة والأزياء.

وفي نسخته لهذا العام، يتعاون مؤتمر“هي هَبْ” مع“مستقبل الأزياء” لإضفاء المزيد من الثراء على فعالياته عبر مجموعة غنية من جلسات الحوار والحصص التعليمية وورش العمل والمعارض التفاعلية والعروض الفنية والعروض الموسيقية الحية.

ويمكن للراغبين في حضور المؤتمر، شراء التذاكر الآن عبر [رابط التذاكر ]. حيث يتيح“هي هَبْ” و“مستقبل الأزياء” هذا العام خيارات متعددة وفئات مختلفة من التذاكر تشمل تذاكر اليوم واحد وتذاكر كامل أيام المؤتمر لمدة 5 أيام. هناك أيضاً تذاكر الحصص التعليمية (Masterclass) وورش العمل والندوات الثقافية المختلفة. كما يتوفر عدد محدود من تذاكر VIP التي تقدم دخول حصري لبعض المناطق وإمكانية دخول جميع الحصص التعليمية (Masterclass).

وعلى مدى خمسة أيام من الفعاليات المتنوعة، سيستكشف“هي هَبْ” التحوّلات الجارية في عالم الأزياء مع عدد من أيقونات الموضة ودور الأزياء العالمية والإقليمية مثل“إيف سان لوران بيوتي”، و”جيمي تشو”، وخبير مكياج المشاهير“هنداش”، و”يون آن” المديرة الإبداعية في Ambush ومجوهرات Dior Homme والمشرفة العالمية للتوجّهات النسائية لدى نايكي؛ إضافة إلى كارلا ويلش، منسّقة أزياء المشاهير والمديرة الإبداعية، والمخرج والمصور دكستر نيفي، وإليزابيث فون دير غولتز، الرئيس التنفيذي لشركة براونز والرئيس التنفيذي للأزياء والتسويق في FARFETCH؛ ويوهان ليندبرغ مؤسس J. Lindeberg و JAY3LLE.

كما سيقوم المؤتمر بتسليط الضوء على التوجّهات التي تقود صناعة الأزياء والتصميم المتنامية بشكل سريع في السعودية والمنطقة، وذلك مع أبرز روّاد الأعمال والمصمّمين والمشاهير، ومن بينهم المصمّمة أندريا وازن، ومدير قسم الأزياء في مجلة“هي” جيف عون، وسارة أبو داود، الرئيس التنفيذي والمؤسسة لشركة يتاغان للمجوهرات، والممثلة ستيفاني عطالله.

وسيوفّر مؤتمر“هي هَبْ” منصّة معرفية تفاعلية تقدم حصص تعليمية وجلسات حوارية مع متخصّصين من معاهد ومؤسّسات الأزياء والتصميم العالمية الرائدة بهدف إلهام الجيل الجديد من روّاد الأعمال والمبدعين في مجال الأزياء، ومن أبرز المشاركين الدكتورة ليلى نيري، رئيسة برامج ماجستير الفنون في المعهد الفرنسي للأزياء في باريس؛ والدكتورة أندريه آن ليميو، مديرة الأبحاث ورئيسة مجلس الاستدامة لدى IFM-Kering؛ وأدريان روبرتس، المدير الدولي للتعليم في أكاديمية ACM، وأمين صندوق GFF ورئيس GFWi؛ إلى جانب فلافيا كولاتينا، كبيرة مصمّمي منتجات الجلود في أكاديمية ACM؛ وسونيا فيروني، الرئيس التنفيذي لـ Modateca Deanna ومديرة CKD Master؛ وأوزليم شاكر، مستشارة المظهر والاتصال.

منذ انطلاقته الأولى عام 2021، أضحى“هي هَبْ” أحد أبرز مؤتمرات الأزياء الرائدة في المنطقة، وهذا العام، يعود في نسخته الثالثة مع برنامج أوسع وأكبر يركّز على الاحتفاء بالمساهمات القيّمة التي قدّمها المجتمع العربي لعالم الأزياء والفن والتصميم.