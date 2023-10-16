معهد BIBF الشريك المعرفي لمنتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية

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- BIBF Leading Excellence ) المنامة – 15 أكتوبر 2023: عقد معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) سلسلة من ورش العمل متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي تحت عنوان "تطور الذكاء الاصطناعي: استكشاف التطبيقات للمهنيين" بهدف تسليط الضوء على أبرز التطورات للذكاء الاصطناعي. يأتي ذلك ضمن مشاركة المعهد كشريك معرفي في أعمال منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية 2023، والذي عقد في نسخته العاشرة برعاية كريمة من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات في مركز البحرين العالمي للمعارض في منطقة الصخير، تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته".
وخلال فعاليات المنتدى، شاركت السيدة نورة البلوشي، مدرب خبير في التحول الرقمي بمعهد BIBF، في حلقة نقاشية حول خارطة طريق الذكاء الاصطناعي، إلى جانب متحدثين آخرين من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والوكالة الوطنية لعلوم الفضاء.
كما استهلت السيدة مريم ماجد، رئيس مركز التحول الرقمي وإدارة المشاريع في معهد BIBF، ورش العمل في كلمتها الافتتاحية، وتضمنت موضوعات الورشة الأولى "الذكاء الاصطناعي الخالي من التحيز: الغوص العميق في الأخلاق والخصوصية"، حيث تطرقت إلى تقديم نظرة شاملة حول الاعتبارات الأخلاقية في بناء نماذج الذكاء الاصطناعي الخالية من التحيز، قدمتها السيدة نورة البلوشي.
وقدم السيد محمد بوعلاي، خبير في الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات ورشة عمل حول "الذكاء الاصطناعي للمحترفين: سد الفجوة في الابتكار."، تلقى فيها المشاركين إرشادات عملية حول دمج الذكاء الاصطناعي في أماكن العمل وتبسيط نماذجه.
جدير بالذكر أن النسخة العاشرة من منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية حظيت بمشاركة أكثر من 600 مشارك في جلسات المنتدى والورش المصاحبة من مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص ومتخصصين في تكنولوجيا المعلومات من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية ليمثل أكبر عدد من المشاركين منذ انطلاقه.
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