صندوق النقد الدولي يوافق على زيادة حصص التمويل وخلق مقعد أفريقي جديد

(MENAFN
) كشف صندوق النقد الدولي، خلال اجتماعاته السنوية المنعقدة بمراكش، يوم السبت الموافق 14 أكتوبر، عن توصله إلى اتفاق لزيادة حصص التمويل بنهاية السنة الجارية، وإنشاء مقعد جديد للقارة الإفريقية. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك ضم رئيسة لجنة الصندوق، وزيرة المالية الإسبانية نادية كالفينو، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا.
كما سلطت نادية كالفينو الضوء على أهمية هذا الاتفاق، قائلة: "كان هناك اتفاق على زيادة كبيرة في الحصص بحلول نهاية العام الحالي". وتلعب الحصص، التي تحدد بناء على الأداء الاقتصادي لكل بلد، دورا حاسما في تحديد المساهمات المالية التي ينبغي لكل بلد أن يقدمها لصندوق النقد الدولي، ووزنه في عملية التصويت، والحد من القروض التي يمكنه الحصول عليها. ويعكس هذا الاتفاق التزاما بضمان حصول الصندوق على حصص قوية، وموارد كافية، والتركيز على الحفاظ على الاستقرار المالي العالمي، وبالتالي تمكين دعم أفضل للبلدان التي تواجه تحديات اقتصادية، ولا سيما الدول الأكثر ضعفا.
كذلك يؤكد بالإضافة إلى زيادة الحصص، الاتفاق أيضا على أهمية تعزيز صوت وتمثيل أفريقيا جنوب الصحراء في صندوق النقد الدولي. وقد تجلى هذا الالتزام من خلال الاتفاق على عقد اجتماع خامس وعشرين في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، يهدف تحديدا إلى إفادة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ويعد هذا التطور خطوة مهمة نحو ضمان استمرار استجابة الصندوق للاحتياجات والتحديات الاقتصادية المتنوعة التي تواجهها البلدان في جميع أنحاء القارة الأفريقية.
في حين يمثل قرار إنشاء مقعد ثالث لأفريقيا جنوب الصحراء في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي تطورا مهما وجديرا بالملاحظة في حوكمة المنظمة. وتعكس هذه المبادرة التزاما بتحسين تمثيل البلدان الأفريقية في صندوق النقد الدولي، ولا سيما بلدان منطقة جنوب الصحراء. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذا المقعد الثالث رسميا في غضون عام، مرددا نهجا مماثلا اتخذه البنك الدولي في عام 2014.
وأعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، عن ارتياحها العميق للدعم الساحق لهذا القرار. وشددت على أهمية وجود مقعد أفريقي إضافي في المجلس التنفيذي، لا سيما فيما يتعلق بالاجتماعات التي تعقد على الأراضي الأفريقية. وتكتسي هذه الخطوة أهمية في الاعتراف بالتحديات الفريدة والظروف الاقتصادية التي تواجهها الدول الأفريقية، وتؤكد تفاني الصندوق في معالجة هذه المسائل بفعالية.
MENAFN16102023000045015682ID1107245255
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.