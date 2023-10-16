رئيسة البنك المركزي الأوروبي ترى مرونة سوق العمل في منطقة اليورو

(MENAFN
) ألقت كريستين لاجارد ، رئيسة البنك المركزي الأوروبي "اي سي بي"، خطابا خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش ، المغرب ، حيث أكدت على الحالة القوية لسوق العمل في منطقة اليورو. ويأتي هذا التقييم على الرغم من خلفية البيئة الاقتصادية الراكدة نسبيا وسلسلة من الزيادات الملحوظة في أسعار الفائدة.
كما سلط بيان لاجارد الضوء على أن سوق العمل في منطقة اليورو لم يظهر أي علامات واضحة على التباطؤ. وأشارت إلى أرقام مذهلة، سواء من حيث معدلات البطالة الفعلية أو البطالة الاسمية، مما يؤكد أدائها المثير للإعجاب.
كذلك قام البنك المركزي الأوروبي بسلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة في محاولة للحد من الضغوط التضخمية الناجمة عن الأحداث العالمية ، مثل الصراع الروسي في أوكرانيا. والجدير بالذكر أن الانخفاض المستمر في البطالة قد برز كعامل مهم يساهم في قلق البنك المركزي الأوروبي من أن مستويات التضخم المرتفعة قد تستمر فوق النطاق المستهدف. ويعزى ذلك جزئيا إلى النمو القوي في الأجور الذي يشهده العمال في المنطقة، مما يمثل أحد أهم معدلات نمو الأجور منذ سنوات.
في حين تناولت لاجارد قضية التضخم داخل منطقة اليورو، مؤكدة أن التضخم الأساسي لا يزال قويا في المنطقة. ويرافق هذه المرونة في مستويات الأسعار نمو تاريخي في الأجور، مما يزيد من تعقيد مهمة البنك المركزي في إدارة الضغوط التضخمية.
وكشف محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي لشهر سبتمبر الذي صدر مؤخرا عن وجهات نظر متباينة بين أعضائه. وفي حين أعرب البعض عن تفضيلهم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوياتها الحالية، أيدت أغلبية الأعضاء الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة.
واعترفت لاغارد بالديناميكيات المؤثرة في سوق العمل، حيث يطالب الموظفون بشكل متزايد بتعويضات لتعويض فقدان القوة الشرائية في سياق أسواق العمل الضيقة. وتتوقع أن يتراجع نمو الأجور تدريجيا في الفترة المقبلة.
وأثار قرار البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة إلى مستويات لم نشهدها منذ أكثر من عقدين نقاشا بين صانعي السياسات. يدور هذا النقاش حول ما إذا كان من الضروري التوقف المؤقت ، لا سيما في ضوء العلامات المتزايدة على الضعف الاقتصادي ، مما يضيف المزيد من التعقيد إلى قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي.
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