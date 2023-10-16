تقارير: الرئيس الأمريكي يدرس زيارة إسرائيل تلبية لدعوة من نتانياهو



يدرس الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارة إسرائيل خلال الأيام المقبلة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية مساء الأحد، في أعقاب الهجمات واسعة النطاق التي شنتها حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل الأسبوع الماضي.

وتتباحث الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن زيارة بايدن في الأسبوع المقبل، حسبما أفادت وسائل إعلام بما في ذلك موقع "أكسيوس" وشبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤولين من الدولتين.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو دعا في اتصال هاتفي يوم السبت بايدن لزيارة إسرائيل. ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي قولها: "ليس لدينا رحلات سفر جديدة لنعلن عنها".

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه من المقرر أن يسافر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل مرة أخرى اليوم الاثنين، بعد أن زارها بالفعل يوم الخميس الماضي.

وبعد أن اتم زيارته إلى إسرائيل قام بلينكن بجولة مكوكية تضمنت الإمارات، وقطر والسعودية

ومصر.

وزار وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أيضا إسرائيل يوم الجمعة لإجراء محادثات.

يشار إلى أنه في 7

أكتوبر الجاري أطلقت حماس آلاف الصواريخ باتجاه إسرائيل، في الوقت الذي اخترق فيه المئات من مقاتليها الدفاعات الحدودية في هجوم مفاجئ غير مسبوق. وأسفرت الهجوم عن مقتل أكثر من 1300 شخص، بينهم 286 مجندا ومجندة.

وقالت وزارة الصحة في غزة، يوم الأحد، إنه بعد مرور أسبوع على بدء النزاع الأخير، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 2670 شخصا. وأضافت أن نحو 9200 آخرين أصيبوا بجروح في القطاع الخاضع لسيطرة حماس.





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